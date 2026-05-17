Peligro de que ‘la norma es el arma que desmantela la democracia’: Mauricio Gaona al frente de la advertencia histórica sobre elecciones presidenciales

Una advertencia histórica sobre las elecciones presidenciales de Colombia: Mauricio Gaona, académico y abogado, presenta su libro La Constitución soy yo (Planeta) en donde recopila investigaciones comparadas sobre países que han perdido la democracia y alerta sobre el peligro que supone que ‘la norma sea la arma que desmantele la democracia’.

Como una advertencia sobre lo que se juega Colombia este año en las elecciones presidenciales, el académico y abogado Mauricio Gaona presentó el viernes pasado su libro La Constitución soy yo (Planeta), donde recoge la investigación comparada que ha hecho durante varios años sobre países que han perdido la democracia: no bajo la bota militar, sino con atajos legales para desmontar las instituciones desde adentro del poder.

Gaona —hijo del magistrado Manuel Gaona, asesinado durante la toma del Palacio de Justicia por el M-19 en 1985— se ha convertido en una piedra en el zapato para los devaneos autocráticos del presidente Gustavo Petro. En diálogo con EL COLOMBIANO habló sobre la tesis de su obra, que alerta el peligro de que ‘la norma es el arma que desmantela la democracia’ y de que es ‘una advertencia histórica’.

Así mismo, se refirió a la insistencia del presidente Gustavo Petro en querer hacer una Asamblea Constituyente y lo comparó con Venezuela cuando modificaron el orden constitucional en tiempos de Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro





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Mauricio Gaona alerta sobre el retroceso democrático y compara la insistencia del presidente Petro en hacer una Constituyente con VenezuelaMauricio Gaona, hijo del magistrado Manuel Gaona asesinado durante la toma del Palacio de Justicia por el M-19, presentó ayer en Medellín La Constitución soy yo (Planeta), un libro en el que recoge la investigación comparada que ha hecho durante varios años sobre países que han perdido la democracia, pero no bajo la bota militar, sino utilizando atajos legales para desmontar las instituciones desde adentro. En el evento, Gaona entabló un diálogo con Luz María Sierra, directora de EL COLOMBIANO, para desglosar las tesis de la obra que advierten sobre el peligro ‘cuando la norma es el arma que desmantela la democracia. Una advertencia histórica’.

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