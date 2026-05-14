Peligrosas diferencias en Bogotá evidenciadas en encuesta global de valores

La Encuesta Mundial de Valores remasterizó aspectos como la secularización, autoexpresión y apertura cultural en comparación con el promedio nacional de Colombia. Además, los resultados revelan profundas diferencias entre sectores de la ciudad, como los niveles de confiança social y aprobación de un eventual gobierno militar.

Bogotá no es una sola ciudad. Aunque comparte un mismo sistema de transporte, una misma administración y un mismo mapa, la forma en que sus habitantes viven, sienten y entienden la ciudad cambia drásticamente según la localidad en la que habiten.

Además, los resultados de la Encuesta Mundial de Valores (EMV) indican que Bogotá se aleja cada vez más del promedio colombiano en temas relacionados con secularización, autoexpresión y apertura cultural. Sin embargo, detrás de esa imagen de ciudad moderna y abierta también aparece una Bogotá profundamente fragmentada. En cuanto a la felicidad, aunque el 87 % de los bogotanos asegura sentirse «muy feliz» o «bastante feliz», la percepción cambia radicalmente dependiendo de la localidad.

En Chapinero, por ejemplo, el 96 % de las personas afirma sentirse feliz, mientras que en Ciudad Bolívar la cifra cae al 76 %. La diferencia significa que en Chapinero solo una de cada 25 personas asegura no ser feliz, mientras que en Ciudad Bolívar la proporción es de una de cada cuatro





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