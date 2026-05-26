Penagos advierte contra la difusión de resultados parciales antes del cierre oficial de las elecciones presidenciales

El registrador Hernán Penagos recordó que los datos de las mesas de votación en el exterior sólo pueden publicarse tras el cierre de la jornada electoral, y anunció la ampliación de personal y auditorías internacionales para garantizar la transparencia del proceso.

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos , confirmó este lunes que, a falta del cierre oficial de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo domingo en Colombia, no es posible ni está permitido divulgar los resultados parciales que se generen en las mesas de voto del exterior.

Según sus palabras, se está detectando la circulación de información falsa respecto a los escrutinios en los consulados extranjeros, lo que resulta imposible porque los datos sólo pueden ser publicados una vez concluida la jornada electoral en territorio nacional. Penagos advirtió que los testigos electorales que difundieran cifras incompletas o no verificadas en cualquiera de los puestos de votación en el exterior podrían ser objeto de investigaciones disciplinarias e incluso penales, con el fin de proteger la integridad del proceso y evitar la manipulación de la opinión pública.

Para garantizar una atención adecuada a los colombianos que ejercerán su voto fuera del país, la Registraduría ha incrementado la presencia de personal de apoyo electoral en los consulados con mayor número de electores. Este refuerzo cubre 29 misiones consulares durante la semana de votación y ocho adicionales para el día domingo, contando con un total de 65 funcionarios de apoyo.

Entre los países donde se ha intensificado la logística se encuentran Estados Unidos, España, Venezuela, Chile, Francia, Panamá, Canadá, Inglaterra, Argentina, Ecuador, México, Costa Rica, Alemania y Australia. El objetivo es ofrecer una mejor asistencia al elector, resolver rápidamente cualquier incidencia que surja durante la jornada y avanzar en la digitalización de los formularios E‑14, que permitirán el envío electrónico de los pliegos electorales a la sede central.

En el marco de la supervisión internacional, la auditoría externa especializada, a cargo del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH / CAPEL), realizará un seguimiento riguroso en 16 puestos de votación ubicados en América Latina, Estados Unidos y Europa. Los auditores llevarán a cabo labores de vigilancia y verificación para asegurar la transparencia del proceso y la correcta contabilización de los votos emitidos por los colombianos residentes en el exterior.

Asimismo, se habilitarán puntos de digitalización de los formularios E‑14 en seis consulados estratégicos – Santiago de Chile, Madrid y Barcelona, Miami y Nueva York, y Caracas – con la finalidad de acelerar la transmisión de los resultados preliminares y reducir los tiempos de espera entre la votación y la publicación de los datos oficiales. Penagos reiteró que todas las garantías están previstas para que los ciudadanos colombianos que se encuentren fuera de la frontera puedan ejercer su derecho al voto de manera segura y transparente.

Añadió que la Registraduría ha implementado medidas tecnológicas y operativas destinadas a evitar cualquier tipo de interferencia o irregularidad, y que los mecanismos de control interno y externo están diseñados para garantizar la integridad del proceso democrático. En conclusión, el llamado a la prudencia y al respeto de los protocolos establecidos busca preservar la confianza de la ciudadanía en los resultados de una contienda presidencial que definirá el futuro del país





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