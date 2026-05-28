Penagos y Eljach hacen un llamado a aceptar los resultados de la jornada electoral

El registrador de personas, Hernán Penagos, y el procurador, Gregorio Eljach, hicieron un llamado a todos los sectores políticos para que se acepten los resultados de la jornada electoral del próximo domingo.
El registrador de personas, Hernán Penagos , hizo un llamado a todos los sectores políticos para que se acepten los resultados de la jornada electoral del próximo domingo.
En este sentido, recordó que votar y elegir es muy importante, pero no merece ni puede ser causa para que la ciudadanía se agreda o se destruya. Por su parte, el procurador, Gregorio Eljach, también se refirió al proceso electoral y hizo un llamado para que se reconozcan los resultados. Recordó que se viene haciendo un proceso electoral limpio, transparente, con tolerancia frente a sectores recalcitrantes que insisten en atacar a las instituciones.
A su vez, hizo un llamado a defender las instituciones y a hacer que se respeten los resultados sean cuales sean que señalen los colombianos el domingo
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