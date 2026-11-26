Análisis legal de las penas por secuestro y hurto tras la toma de rehenes en el Éxito de Cartagena. Conozca los delitos imputables a Juan Camilo Torres y John Albeiro Mejía.

La ciudad de Cartagena registró un hecho criminal sin precedentes entre la mañana del 24 de noviembre y la madrugada siguiente dentro del almacén de la cadena Éxito, ubicado en el barrio Contadora. Sujetos armados intentaron asaltar un camión transportador de valores pero, al fracasar y ser acorralados por la Policía, secuestraron a unas 30 personas. El operativo de rescate culminó con un presunto secuestrador abatido y la captura de Juan Camilo Torres Manco y John Albeiro Mejía Blandón, quienes ahora enfrentan procesos penales.

Delitos imputados por la Fiscalía en el caso

La Fiscalía General podría imputar a los capturados los delitos de secuestro extorsivo agravado, hurto calificado y agravado, y porte ilegal de armas de fuego. Para precisar los cargos exactos, las autoridades deben determinar quiénes eran las víctimas, el trato recibido por cada una, los bienes sustraídos y la participación específica de cada detenido en los hechos.

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El carácter extorsivo del secuestro se define por el propósito de privar de la libertad para exigir dinero o presionar a terceros. Si los captores condicionaron su salida a la liberación de los rehenes, la exigencia configura el delito aunque no hayan recibido dinero ni logrado escapar. La edad de las víctimas es un factor clave; la confirmación de la presencia de adultos mayores o niños activa la agravación punitiva bajo el Numeral 1 del Artículo 170.

Respecto al hurto, el asalto fallido al vehículo de valores podría constituir un intento de robo si se demuestra que comenzaron la ejecución pero circunstancias ajenas les impidieron apoderarse del dinero. Además, un trabajador relató agresiones y el robo de reloj, cartera y zapatos a un colega. Si se acredita el apoderamiento, se configuraría hurto consumado, calificado por la violencia y agravado por la participación de dos o más personas.

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Marcos legales y penas privativas de libertad

El secuestro extorsivo agravado, amparado en el Artículo 170, conlleva una pena de prisión entre 37 años y 4 meses hasta 50 años, más una multa de 6.666 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta es la pena máxima aplicable cuando se acreditan circunstancias agravantes respecto a las víctimas retenidas durante la toma.

En el caso de un secuestro extorsivo sin agravantes específicos por víctima, amparado en el Artículo 169, la pena oscila entre 26 años y 8 meses y 42 años, con una multa de 2.666 a 6.000 salarios mínimos. Por otro lado, el hurto con violencia sobre las personas según el Artículo 240 sanciona con 8 a 16 años de prisión. Si el hurto fue cometido por un grupo reunido, la pena sube a 12 a 28 años si se consuma, o de 6 a 21 años si queda en tentativa.

El porte ilegal de armas sin permiso de fuego para defensa personal, regulado en el Artículo 365, impone penas de 9 a 12 años. Con coparticipación criminal, la sanción asciende a 18 a 24 años. El porte sin permiso de arma privativa de las Fuerzas Armadas, según el Artículo 366, lleva de 11 a 15 años, o de 22 a 30 años con coparticipación criminal.

Impacto legal y acumulación de condenas

Cada persona retenida es titular de su propia libertad, por lo que si se acreditan 30 víctimas, podrían concurrir hasta 30 delitos de secuestro individuales, sumados a los delitos contra el patrimonio y la seguridad pública. Esta acumulación de delitos es fundamental para determinar el monto final de la pena que recibirán los procesados.

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El juez penal inicia su cálculo partiendo de la pena individual más grave y la aumenta por las demás conductas probadas, incrementándola hasta en otro tanto, respetando siempre el límite establecido por la suma matemática de las penas individuales. Este proceso garantiza que la responsabilidad penal se ajuste a la gravedad integral de los actos cometidos por Juan Camilo Torres y John Albeiro Mejía.