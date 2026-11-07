Penha imputado por crisis bancaria en Paraguay y Carvallo asume presidencia

El expresidente Peña enfrenta acusaciones graves por la intervención del Ueno Bank mientras el nuevo mandatario Paraguay Carvallo inicia su mandato enfocándose en la recuperación financiera y el apoyo a los ahorrantes.

El expresidente de Paraguay, Juan Carlos Peña, ingresó este sábado a la Fiscalía General del Estado en Asunción para ser indagado oficialmente. Esta comparecencia confirma su presunta vinculación directa con la severa crisis bancaria que ha afectado al país sudamericano en los últimos días. La fuente policial confirmó los detalles del ingreso a la Agencia France-Presse (AFP), marcando un punto de inflexión en las consecuencias políticas y legales del colapso financiero.

Detalles de la Indagatoria y Cargos Legales

Peña entró a la fiscalía por una puerta lateral para prestar declaración en el marco de una investigación en su contra iniciada el jueves. Los supuestos delitos que se le imputan incluyen lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio. Estas acusaciones reflejan la gravedad de las acciones realizadas durante su gestión y su conexión directa con la entidad financiera colapsada.

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El funcionario a cargo de la investigación, dijo a la prensa local que en la indagatoria se le expondrán hechos y pruebas exhaustivas. Se informó que en el transcurso de la tarde puede ser imputado formalmente por los cargos mencionados. Este proceso legal es fundamental para determinar la responsabilidad penal del expresidente ante los hechos ocurridos.

Contexto de la Crisis y Protestas Sociales

La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank por problemas de solvencia. Esta medida drástica fue la chispa que encendió la ira ciudadana, provocando fuertes protestas en las calles que fueron repelidas por la policía con camiones hidrantes y gases lacrimógenos. La violencia de las represiones aumentó la tensión social y política en la capital.

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Antes de su ingreso a la fiscalía, Peña fue retirado de su residencia, donde manifestantes exigían que fuera enviado a una cárcel común. La ira pública estaba dirigida no solo hacia él, sino también hacia figuras clave como Carvallo, quien permanece detenido. Carvallo había trabajado para el grupo financiero implicado, lo que profundizó las sospechas de corrupción y mala gestión entre la población afectada.

Nuevo Liderazgo y Plan de Recuperación

Paraguay Carvallo comienza este sábado su primera jornada completa como presidente, con la atención puesta en la respuesta de su gobierno al colapso bancario. Este giro precipitó la caída de su antecesor, Juan Carlos Peña, y ahora Carvallo debe gestionar la emergencia nacional con urgencia. Su liderazgo se probará en su capacidad para restablecer la confianza en el sistema financiero paraguayo.

El nuevo mandatario ordenó adoptar medidas inmediatas, con prioridad para los ahorristas de menores recursos, quienes son los más vulnerables. Se declaró que los depositantes serán compensados a través del Fondo de Garantía de Depósitos. Esta acción busca mitigar el daño económico y social causado por la intervención del Ueno Bank y prevenir un colapso mayor en la economía local.