Pensión de Congresistas en Colombia 2026: Así se Calcula y Cuáles Son los Requisitos

Se detalla cómo se calculará la pensión de los congresistas en Colombia a partir de julio de 2026 bajo un régimen especial, especificando la base de cálculo, los requisitos de edad y tiempo de servicio, y las diferencias con el sistema general de pensiones.

A partir de julio de 2026, la pensión de los congresistas en Colombia se calculará bajo un régimen especial que diverge significativamente del sistema general. Este nuevo cálculo se basará en el ingreso mensual promedio de los legisladores en ejercicio, excluyendo aquellos ingresos que no constituyan base de cotización. La Constitución Política, en su Artículo 187, establece que la asignación de los congresistas debe ser reajustada anualmente en proporción al aumento promedio de los empleados de la administración central.

Este ingreso actualizado servirá como la piedra angular para la liquidación de su pensión, la cual no podrá ser inferior a un porcentaje preestablecido de dicho ingreso, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales de edad y tiempo de servicio. El régimen especial, reiterado en diversas decisiones judiciales, define con precisión las condiciones para acceder a esta prestación, las cuales son distintas a las aplicadas en el régimen general de pensiones.

El cambio previsto para julio de 2026, si bien ajusta la forma de determinar la base de cotización para la pensión, mantiene en gran medida los pilares fundamentales del régimen especial. El porcentaje del 75% del ingreso promedio continúa siendo la referencia para el cálculo del monto pensional, y los requisitos de edad y tiempo de servicio siguen siendo criterios esenciales para su reconocimiento.

Esto significa que, a pesar de la evolución en la definición del ingreso base, la estructura general del cálculo y los requisitos para acceder a la pensión de congresista en Colombia permanecen bajo un marco normativo propio y diferenciado. Es crucial entender que estos ajustes y criterios son específicos para el cuerpo legislativo y no reflejan las condiciones del sistema pensional general para otros trabajadores del país. La autonomía del régimen especial garantiza que estas particularidades se mantengan, buscando asegurar un equilibrio entre la labor desempeñada y la seguridad pensional de quienes integran el Congreso.

La determinación de la pensión de un congresista en Colombia en 2026 se rige por un conjunto de normas específicas y un régimen especial que lo diferencia del sistema general de pensiones. La base de cálculo para esta prestación será el ingreso promedio mensual que perciban los legisladores en ejercicio. Este ingreso, que debe ser reajustado anualmente según el Artículo 187 de la Constitución, se refiere únicamente a aquellos emolumentos que son susceptibles de cotización.

La pensión resultante, según lo estipulado por el régimen especial y corroborado por sentencias judiciales, no podrá ser inferior a un porcentaje determinado de este ingreso promedio, siempre que se cumplan los requisitos legales de edad y tiempo de servicio. Los cambios que se implementarán a partir de julio de 2026 se centran en la precisión de cómo se define este ingreso base, pero la estructura general del cálculo, incluyendo el porcentaje del 75% y los requisitos de tiempo y edad, se mantendrá vigente dentro de las particularidades de este régimen especial.

Es importante destacar que este régimen opera bajo reglas distintas a las del sistema general de pensiones, asegurando un tratamiento específico para los congresistas.





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