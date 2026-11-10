Pensión de vejez en Colpensiones: ¿hay que seguir cotizando tras las 1.300 semanas?

La pensión de vejez exige 1.300 semanas y edad mínima en Colpensiones; seguir cotizando depende de la situación laboral del afiliado.

Llegar a las 1.300 semanas cotizadas es una de las metas más importantes para quienes buscan pensionarse en Colombia. Sin embargo, en el Régimen de Prima Media, administrado por Colpensiones, alcanzar ese número no permite solicitar de inmediato el reconocimiento de la mesada pensional. El afiliado también debe cumplir la edad mínima exigida por la ley para acceder a la pensión de vejez.

Para los hombres, el requisito combinado es de 62 años y 1.300 semanas cotizadas. En el caso de las mujeres, la edad se mantiene en 57 años, mientras que durante 2026 el número de semanas exigidas es de 1.250. Esa reducción se aplica a partir de la Sentencia C-197 de 2023 de la Corte Constitucional.

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Requisitos de edad y semanas para la pensión

Cumplir las semanas no garantiza el derecho a la mesada si la edad aún no se ha alcanzado. Una persona puede completar el número de semanas exigidas y, aun así, tener que esperar varios años para llegar a la edad de jubilación.

Durante ese periodo surge una duda frecuente: el afiliado está obligado a seguir aportando o puede suspender sus cotizaciones. La respuesta depende de su situación laboral y de si ya reúne los dos requisitos, edad y semanas, para acceder a la pensión.

Si el afiliado ya completó las semanas, pero aún no tiene la edad y deja de trabajar, no está obligado a seguir pagando aportes pensionales solo por estar afiliado. Sus semanas acumuladas no desaparecen ni se vencen por dejar de cotizar.

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Por ejemplo, un hombre de 58 años que ya tiene 1.300 semanas puede dejar de aportar si no tiene una relación laboral ni ingresos como trabajador independiente que le generen la obligación de cotizar. Cuando cumpla los 62 años, podrá solicitar el reconocimiento de su pensión, siempre que los demás requisitos estén acreditados.

Cuándo la cotización sigue siendo obligatoria

La obligación de cotizar continúa mientras la persona siga trabajando y no reúna los requisitos para la pensión mínima de vejez. Esto aplica tanto a quien tiene contrato laboral como a quien trabaja por contrato de prestación de servicios.

El fundamento está en el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003. Esa norma establece que las cotizaciones obligatorias se realizan durante la vigencia de la relación laboral o del contrato de prestación de servicios, y que la obligación cesa cuando el afiliado reúne los requisitos para la pensión de vejez.

En otras palabras, completar las semanas sin haber alcanzado la edad no equivale a tener todos los requisitos para pensionarse. Por eso, la continuidad de los aportes depende de cumplir ambas condiciones al mismo tiempo.

Cómo las semanas adicionales afectan la mesada

Seguir cotizando puede aumentar la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje que se usa para calcular la mesada pensional. El beneficio, sin embargo, depende del ingreso base de liquidación (IBL) y del número de semanas adicionales que se acumulen.

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De acuerdo con el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, por cada 50 semanas adicionales a las mínimas exigidas, la tasa de reemplazo se incrementa en 1,5 puntos porcentuales. El tope es el 80% del ingreso base de liquidación.

Un afiliado que acumule 500 semanas adicionales podría aumentar en 15 puntos porcentuales su tasa de reemplazo, siempre que no haya llegado antes al límite legal. Dos personas con el mismo IBL podrían recibir mesadas distintas si una tiene más semanas cotizadas que la otra.

Aun así, las semanas adicionales no siempre se traducen en un aumento efectivo de la mesada. En Colpensiones, la pensión no puede ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente, de manera que si el cálculo inicial queda por debajo de ese piso, el pensionado recibe el mínimo.

Si el IBL es inferior a 1,25 salarios mínimos, incluso con una tasa de reemplazo del 80%, el resultado matemático seguiría por debajo de un salario mínimo. En ese escenario, las semanas adicionales no necesariamente aumentarían la mesada que finalmente recibe el pensionado.

Para quienes tienen un IBL superior, continuar cotizando puede representar un incremento real de la pensión, siempre que no hayan alcanzado el porcentaje máximo. El 80% es el límite de la tasa de reemplazo y no un número universal de semanas.

La cantidad de aportes necesaria para llegar a ese porcentaje depende del ingreso base de liquidación y de la tasa inicial aplicable a cada afiliado. Por eso no es correcto afirmar que todas las personas deben dejar de cotizar al completar 1.800 semanas.