Un jubilado de la Policía Nacional, Norberto Pérez, es abruptamente asesinado después de ser confundido por un grupo de jóvenes con un delincuente, generando alarma y una investigación en curso.

Norberto Pérez, un pensionado de la Policía Nacional de 51 años, llegó a un sector de la ciudad de Cartagena junto a un compañero que según relatos había sido víctima de un robo.

Su destino cambió en cuestión de minutos cuando un grupo de jóvenes lo confundió con un delincuente y lo atacó sin más motivos. La violencia se manifestó en la forma de lanzar piedras y palos sobre el hombre, provocándole una agresión brutal y directamente fatal.

La tragedia dio cuerda a una movilización inmediata de las autoridades policiales y de la administración municipal, que intentaron establecer las causas y los culpables de la masacre antes de que el temor se instalara de manera más profunda en la población local. En el momento en que las fuerzas de seguridad intentaron trasladar a Pérez a un vehículo oficial para trasladarlo a la sala de atención de la policía, se produjo un escándalo que nació de la misma multitud.

Los jóvenes, que previamente habían participado en actividades violentas en barrios aledañas, se retractaron de los oficiales y, en la confusión, los drogaron y dañaron de manera violenta. La escena, que pudo haber terminado con un juicio de causa de tráfico de drogas, cambió de rumbo y dejó a la víctima atrapada bajo el peso de la injusticia.

Se reveló que seis a ocho miembros del grupo de jóvenes eran menores de edad, con edad de 18 a 24 años, y ninguno estaba sin antecedentes judiciales por delitos de hurto o narcociberdelincuencia. El personal de la policía presentado el día de los hechos presenció la entrada del escuadrón y durante un frenado adverso los detenidos que posteriormente iban a ser arrestados estaban en la zona, exhibiendo cordones rojos que marcaron la zona y las causas relevantes de una acusación adicional de violencia contra servidor público.

La denuncia de homicidio contra tres de los ocho militares, resultó que lo que se buscó es la responsabilidad individual y la reconstrucción de los pasos de la invicina de la muerte de Norberto, y en consecuencia los demás participantes deben responder de la mera corroboración de los hechos y la exposición de evidencia. El portavoz de la Policía Nacional, el capitán Aldana, expresó que determinarán las circunstancias exactas de la lincha y detendrá las normas que dificultaron las autoridades.

Este caso puede convertirse en una pata de león que los dirigentes del gobierno y la policía giren para aclarar la disimular, olaz con la tasa de masala. En el momento de hoy, la ley avanza y las autoridades siguen interferidos de la seguridad y determinan la causa y la línea de deducción. Los familiares de Pérez, reclaman justicia y exigen identificar a todos los culpables.

Este apelo se ha convertido en una campaña de la comunidad de Cartagena, insistiendo en las injusticias que se cometen en la ciudad. El caso se mantiene en investigación continua.

La policía continúa recopilando testimonios y evidencias, ver cuál es la secuencia de los hechos, los motive de la violencia y tratar de lograr una respuesta de los responsables de la planta que terminará con la muerte de un pensionado de la Policía Nacional que se convirtió en víctima de un linchamiento grotesco. La trascendencia de este evento se vio reflejada en la indignación de la comunidad que resalta la importancia de atacar la raíz del problema social y al mismo tiempo de la policía cuando denuncian enfrentar la determinada violencia en sociedad





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