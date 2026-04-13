Perú Amplía Jornada Electoral Tras Fallas Logísticas y Problemas de Votación

La autoridad electoral peruana extiende la jornada de votación para que ciudadanos afectados por problemas logísticos puedan votar. Incidentes en la ONPE y posibles segundas vueltas electorales marcan los comicios.

La autoridad electoral peruana ha anunciado la extensión de la jornada electoral para permitir que aproximadamente 63.000 ciudadanos que no pudieron ejercer su derecho al voto debido a la falta de cédulas, urnas y otros materiales de sufragio, puedan hacerlo en sus respectivos centros de votación . Los comicios del domingo se vieron empañados por significativos problemas logísticos , el creciente malestar entre los candidatos y una intervención policial en la sede de la autoridad electoral, lo que generó un ambiente de tensión y frustración en el país.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha dispuesto ampliar el horario de votación, comenzando a las 07:00 horas y extendiéndose hasta las 18:00 horas del lunes 13 de abril, específicamente en aquellos centros de votación donde los ciudadanos no pudieron emitir su voto el 12 de abril, según un comunicado emitido por el JNE en su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter. Esta medida busca garantizar que el mayor número posible de electores tenga la oportunidad de participar en el proceso democrático, a pesar de los obstáculos presentados.

Los comicios en el país sudamericano estuvieron marcados por una serie de inconvenientes y manifestaciones tras las fallas reportadas en las mesas de votación durante la jornada electoral del domingo. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fue objeto de una intervención policial y fiscal, motivada por la incapacidad de más de 60.000 electores de votar en las elecciones presidenciales debido a la falta de instalación de sus mesas de sufragio, especialmente en la ciudad de Lima, según informó la institución policial.

Durante la mañana del día de las elecciones, la ONPE reconoció retrasos en la entrega de cédulas, urnas y otros materiales electorales en varios centros de votación en diversos distritos de Lima. La Dirección contra la Corrupción de la Policía (Dircocorp) informó en la red social X que agentes de la policía anticorrupción y fiscales estaban llevando a cabo diligencias tanto en la ONPE como en la empresa encargada de la distribución de los materiales electorales.

Las autoridades electorales establecieron un plazo límite para la instalación de las mesas de votación a las 12:00 horas locales (17:00 GMT), después de lo cual, las mesas no instaladas debían ser anuladas. Sin embargo, debido a los persistentes retrasos en la distribución de materiales, este plazo se extendió por dos horas, hasta las 14:00 horas locales (19:00 GMT). A pesar de esta extensión, un total de 211 mesas de sufragio permanecieron sin abrir en la capital.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, informó que en 15 locales de votación no se lograron instalar las 211 mesas de sufragio, afectando a aproximadamente 63.300 electores. La Fiscalía comunicó que estas diligencias se realizan con el objetivo de evitar cualquier violación a los derechos de los ciudadanos al voto, según un mensaje publicado en X.

En cuanto a los resultados preliminares, la candidata derechista Keiko Fujimori lidera los sondeos a boca de urna, con más del 16% de las preferencias en las elecciones presidenciales del domingo en Perú, según las encuestadoras privadas Ipsos y Datum. Ambas encuestadoras prevén una segunda vuelta electoral entre Fujimori y uno de los cuatro candidatos que compiten por el segundo lugar, lo que anticipa una elección muy disputada. La situación actual refleja los desafíos logísticos y las tensiones políticas que caracterizaron estas elecciones, resaltando la importancia de la transparencia y la eficiencia en el proceso electoral para asegurar la participación ciudadana y el respeto a la voluntad popular.





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