Perú completa conteo de actas pero aún no define ganador; violencia política preocupa en Colombia antes de segunda vuelta

Aunque Perú ha procesado la totalidad de las actas electorales, la proclamación del ganador presidencial awaits la finalización de trámites legales. En Colombia, un acto de violencia contra simpatizantes de Abelardo De la Espriella en Chía dejó un herido y tres capturados, en un clima de tensión preelectoral que incluye ataques del ELN y del Clan del Golfo, y un llamado de la Iglesia Católica a la reconciliación.

Las elecciones presidenciales de Perú han alcanzado un hito al procesarse el 100% de las actas electorales , sin embargo, aún no se conoce al ganador oficial.

Este desenlace se debe a que, según la normativa electoral, una vez concluido el cómputo total de votos, se debe proceder a la proclamación de resultados, un proceso que implica verificación y validación final por parte de las autoridades competentes. Mientras los peruanos esperan la definición, la atención se ha dividido entre el escrutinio final y episodios de violencia política que han tenido lugar en Colombia, en el contexto de la campaña presidencial de ese país.

En Chía, Cundinamarca, un incidente grave ocurrió durante una actividad de campaña del candidato Abelardo De la Espriella, cuando un grupo de sus simpatizantes fue atacado por personas que, según testigos, pertenecerían al bando contrario. Los hechos, registrados en video, muestran agresiones con armas blancas y cadenas, dejando un saldo de una persona herida de consideración y tres detenidos. El alcalde local confirmó los hechos y la Policía realizó las capturas.

La campaña de De la Espriella ha exigido la judicialización inmediata de los agresores, calificando el acto como criminal y de nivel delincuencial, y ha pedido a las authorities que se identifique plenamente a los responsables. Este episodio se produce en un ambiente de alta tensión previo a la segunda vuelta electoral colombiana, que enfrentará a Gustavo Petro y a Rodolfo Hernández, aunque también involucra a otros candidatos como Iván Cepeda, mencionado en las denuncias.

En otro orden de temas, el ELN atacó con explosivos una base militar en Toledo, Norte de Santander, utilizando una volqueta para transportar los artefactos. Simultáneamente, en Chocó, nueve miembros del Clan del Golfo murieron en enfrentamientos con las Fuerzas Militares, con un decomiso significativo de material de guerra. La Iglesia Católica colombiana, por su parte, hizo un llamado a votar sin odio ni fanatismos y a buscar la reconciliación nacional de cara a la contienda electoral.

Aunque estos hechos belong to diferentes naciones, comparten un trasfondo de contextos electorales delicados y expresiones de violencia política. Mientras Perú cierra su fase de escrutinio, Colombia vive la antesala de una crucial segunda vuelta, con incidentes que preocupan a las autoridades y a la comunidad internacional. La proclamación del ganador peruano se espera en las próximas horas, una vez concluidas las formalidades legales.

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