Perú define su futuro político en elecciones presidenciales polarizadas entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

El país andino celebra una jornada electoral históricamente reñida para elegir a su noveno presidente en diez años, en un contexto de alta inestabilidad política y社会分裂. La elección enfrenta dos proyectos opuestos: la derecha conservadora fujimorista y la izquierda socialista que busca una asamblea constituyente.

Más de 27 millones de peruanos están convocados a las urnas este domingo para participar en una de las elecciones presidenciales más polarizadas y cruciales de su historia reciente.

Se trata de una jornada decisiva para elegir al noveno mandatario que tendrá el país en un turbulento período de diez años caracterizado por una profunda inestabilidad política, con ocho presidentes en la última década y cuatro exjefes de Estado encarcelados. Los comicios ponen frente a frente dos proyectos políticos radicalmente opuestos: la derecha conservadora liderada por Keiko Fujimori, heredera del fujimorismo, y la izquierda socialista representada por Roberto Sánchez, quien se ha erigido como el candidato de los sectores rurales y populares que apoyan al encarcelado expresidente Pedro Castillo.

La contienda se desarrolla en un ambiente de incertidumbre y desconfianza, reflejado en las encuestas donde ninguno de los 35 candidatos iniciales lograba superar el 20% de la intención de voto en la primera vuelta, y con un margen de diferencia historique en elecciones anteriores de apenas 40,000 votos, lo que anticipa un resultado igualmente ajustado y una posible prologación del escrutinio. Además, el voto en el exterior, con 1.2 millones de habilitados, y el ausentismo podrían inclinar la balanza en una definición que se espera sea de infarto.

Keiko Fujimori, quien busca la presidencia por cuarta vez consecutiva tras perder los balotajes de 2011, 2016 y 2021, representa la continuidad del modelo económico de libre mercado instaurado en la Constitución de 1993, el impulso a la inversión privada y una política de mano dura contra la delincuencia. Para sus seguidores, es la garantía de estabilidad macroeconómica y orden; para sus detractores, es la figura del legado de su padre, Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad y actos de corrupción, por lo que su ascenso al poder es visto con recelo por organismos de derechos humanos.

Su campaña se centra en reactivar la economía, atraer inversiones y prometer seguridad, aunque enfrenta el desgaste del fujimorismo y la sombra de los escándalos de corrupción de los años noventa. Su propuesta no incluye cambios estructurales a la Constitución, lo que contrasta fuertemente con la oferta de su rival.

Por su parte, Roberto Sánchez, bajo la bandera de Juntos por el Perú, plantea una transformación estructural que supere el modelo extractivista, promueva la industrialización y brinde un fuerte apoyo a la agricultura familiar. Su promesa central es convocar a una Asamblea Constituyente para cambiar la Carta Magna y liberar a Pedro Castillo, a whom sus bases consideran una víctima de las élites limeñas.

Sánchez busca capitalizar el descontento de las regiones más pobres y rurales, ofreciendo justicia social y una redefinición de las relaciones de poder. Sin embargo, sus propuestas generan temor en los mercados y en los sectores empresariales, que ven riesgo de estatizaciones y una deriva hacia el populismo.

La polarización es tan extrema que muchos electores perciben la elección como un dilema entre dos modelos de país: uno que prioriza la libertad económica y la seguridad, y otro que prioriza la justicia social y la soberanía nacional. El proceso electoral se lleva a cabo bajo una estricta vigilancia institucional debido a los antecedentes de cuestionamientos y retrasos logísticos en la primera vuelta de abril.

Más de 250 observadores internacionales de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA) están desplegados en todo el territorio para garantizar la transparencia. La autoridad electoral ha implementado medidas para agilizar el conteo, pero dado lo ajustado de las proyecciones, el resultado final podría tardar varios días. La jornada también está marcada por el llamado "pico y placa" en algunas ciudades para facilitar el transporte de los votantes.

En este escenario, el mundo observa con atención cómo Perú, un país estratégico en la región, define su rumbo en medio de una crisis política prolongada que ha mermado la confianza en las instituciones y ha generado un fuerte desencanto ciudadano. El elegido gobernará hasta 2031, con el desafío de unificar a un país fragmentado, reactivar la economía y restaurar la credibilidad democrática.





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