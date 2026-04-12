Perú: Elecciones Generales en un Clima de Inestabilidad y Hartazgo Político

Perú celebra elecciones generales con un panorama incierto y una profunda desconfianza en la clase política. La fragmentación del voto, la inseguridad y el rechazo a los partidos con representación en el Congreso marcan el contexto de estos comicios, que se realizan en medio de una crisis política persistente.

Perú, un país marcado por la volatilidad e inestabilidad política , con ocho presidentes desde 2016, se prepara para celebrar elecciones generales este domingo. La situación del país no muestra un horizonte claro que indique una salida a la constante crisis, y la incertidumbre es alta sobre quiénes serán los dos candidatos que avanzarán a la segunda vuelta.

Un sentimiento común se ha arraigado en gran parte del electorado: el lema 'Por estos no', reflejo del hartazgo hacia la clase política actualmente en el poder. Esta campaña, impulsada por una parte de la población, llama a no votar por partidos con representación en el Congreso, una institución que el año pasado alcanzó un 95% de rechazo popular, acusada de proteger a la expresidenta Dina Boluarte frente a escándalos de corrupción y las muertes ocurridas durante las protestas de 2023, además de impulsar leyes calificadas como 'procrimen'.\En este contexto, más de 27.3 millones de peruanos están convocados a las urnas para elegir entre 35 candidatos presidenciales, un récord histórico que evidencia una gran fragmentación del voto. Las encuestas más recientes revelan que ningún candidato supera el 14% de intención de voto. La derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular), hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), se perfila como favorita. Sin embargo, en los últimos días, han experimentado un ascenso notable el exalcalde de Lima (1990-1995) Ricardo Belmont (Obras) y el comediante Carlos Álvarez (País Para Todos). Además de presidente y dos vicepresidentes, los electores peruanos deberán elegir a 60 senadores, 130 diputados y cinco representantes para el Parlamento Andino. La complejidad de la papeleta, con símbolos de partidos pequeños y caras difíciles de identificar, preocupa a algunos electores, como Álex Pino, originario de La Libertad, quien expresó su inquietud a la Agencia EFE. Diversas encuestadoras anticipan errores en la marcación de la papeleta y, consecuentemente, un porcentaje significativo de votos nulos.\Para asegurar la seguridad durante la jornada electoral, las autoridades han desplegado más de 100.000 policías y militares. Además, se dispondrá de 10.338 patrullas a nivel nacional, distribuidas en más de 10.000 locales de votación. La inseguridad, impulsada por el aumento de la criminalidad, especialmente en forma de extorsiones y asesinatos perpetrados por el crimen organizado, se ha convertido en la principal preocupación de los peruanos de cara a estas elecciones. Este factor, sumado a la inestabilidad política y la desconfianza en las instituciones, genera un ambiente de gran complejidad y desafío para el proceso electoral y para el futuro del país. La fragmentación política y la falta de claridad en las propuestas de los candidatos complican aún más el panorama, haciendo prever resultados ajustados y la necesidad de buscar consensos para abordar los urgentes problemas que enfrenta Perú





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