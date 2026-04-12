Perú elige a sus autoridades en elecciones generales marcadas por la inestabilidad política y un récord de candidatos

Millones de peruanos acudieron a las urnas para elegir a las autoridades nacionales en unas elecciones marcadas por la inestabilidad política, un número récord de candidatos presidenciales y el regreso del Parlamento bicameral. El escrutinio, que se prevé lento, definirá el futuro del país.

Este domingo, la ciudadanía peruana se volcó a las urnas para participar en las elecciones generales , un proceso crucial para definir las autoridades nacionales que liderarán el país durante el periodo 2026-2031. La jornada electoral se inauguró con la apertura de más de 10.300 centros de votación distribuidos en todo el territorio nacional, abriendo sus puertas a las 7 de la mañana y recibiendo a los votantes por diez horas consecutivas, hasta el cierre de las urnas a las 5 de la tarde.

Estas elecciones, caracterizadas por una histórica cantidad de candidatos presidenciales, un total de 35, marcan un punto de inflexión en un país que ha experimentado una década de inestabilidad política, con un recambio constante de mandatarios. El escrutinio, un proceso que se anticipa lento y que podría extenderse por varios días, determinará quiénes serán los próximos líderes de Perú. Más de 27,3 millones de peruanos, incluyendo aproximadamente 1,2 millones residentes en el extranjero, fueron llamados a ejercer su derecho al voto. Las comunidades peruanas en el exterior, especialmente en ciudades como Buenos Aires, Santiago de Chile, Madrid y Barcelona, registraron una importante participación. El proceso electoral, complejo y multifacético, implicó la elección simultánea de presidente, senadores nacionales, senadores regionales, diputados y representantes para el Parlamento Andino, lo cual generó un escenario de gran diversidad de opciones para los votantes.\Al ingresar a la cabina de votación, los ciudadanos se encontraron con una papeleta extensa que abarcaba cinco elecciones distintas, reflejando la complejidad del sistema político peruano. La fragmentación de los votos, debido a la gran cantidad de candidatos presidenciales, hace prever, casi con certeza, la realización de una segunda vuelta electoral entre los dos candidatos más votados. La incertidumbre rodea los nombres de los posibles contendientes, ya que muchos votantes suelen tomar su decisión en el último momento. Entre los candidatos con mayores posibilidades de avanzar a la segunda vuelta se encuentran figuras como Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, e hija del expresidente Alberto Fujimori. Además, Ricardo Belmont, empresario y exalcalde de Lima, y Rafael López Aliaga, también exalcalde de Lima y con un estilo que recuerda al del expresidente estadounidense Donald Trump, también compiten por un lugar en la segunda vuelta. Igualmente, el cómico Carlos Álvarez, figura destacada de la televisión peruana, que se ha dedicado a la imitación de políticos, se lanzó a la arena política con un proyecto de derecha, emulando en cierta medida el caso del presidente ucraniano Volodimir Zelenski. Estas elecciones son significativas también por el regreso, después de más de 30 años, de un Parlamento bicameral, conformado por 60 senadores y 130 diputados, a pesar de que la ciudadanía había rechazado esta propuesta en un referéndum celebrado en 2018.\El desarrollo de los comicios fue monitoreado de cerca por un numeroso grupo de observadores internacionales, un total de 487 personas acreditadas para supervisar el proceso electoral. Entre ellos se encuentran las misiones de observación de la Unión Europea (UE), con más de 150 especialistas desplegados en el país, y de la Organización de Estados Americanos (OEA), con 96 integrantes. El voto es obligatorio para los peruanos entre 18 y 64 años, con multas que varían entre 27,50 y 110 soles, dependiendo de la situación económica del elector, un valor aproximado a 118.000 pesos colombianos. Una de las medidas implementadas en estas elecciones, en respuesta a las acusaciones de “fraude” sin pruebas que surgieron en elecciones previas, es el resguardo de los votos hasta la proclamación oficial de los resultados, permitiendo así su recuento en caso de impugnaciones. Esta medida implica la custodia de una gran cantidad de material electoral, incluyendo las boletas provenientes del extranjero, lo que representa un desafío logístico considerable. La transparencia y la seguridad del proceso electoral son clave para garantizar la legitimidad y la confianza en los resultados finales





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