Perú espera ganador en una elección histórica

La elección peruana de 2021 se ha convertido en uno de los procesos electorales más reñidos en años, con una segunda vuelta muy ajustada y un estrecho margen de votos entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. La elección se definirá por décimas y la tensión crece mientras las autoridades esperan a la proclamación del ganador.

Perú espera ganador mientras crece la tensión por una elección que se definirá por décimas: ¿qué falta para conocer al próximo presidente? Las autoridades tienen hasta el 28 de julio, fecha prevista para la toma de posesión del próximo presidente, para oficializar al ganador.

Keiko Fujimori vs. Roberto Sánchez: la historia de las segundas vueltas en el Perú marcadas por la polarización y el voto divididoGrecia Rentería, vocera del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), indicó el lunes en conferencia de prensa que, ante el ‘voto finish’, solo se podrá confirmar el ganador una vez concluyan los procesos de resolución de actas observadas y las eventuales audiencias de recuento de votos.

La profunda desconfianza hacia las instituciones, el desgaste de la clase política y años de inestabilidad hacían prever una segunda vuelta muy ajustada yCon el 94,97 % de las actas escrutadas, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, registraba el 50,10 % de los votos frente al 49,89 % de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular . La diferencia: unos 37,000 sufragios sobre más de 17 millones de votos válidos contados, uno de los márgenes más estrechos de la historia reciente del país.más de 3,300 actas procedentes de algunas zonas remotas del país como Loreto, en la Amazonia; y En consecuencia, Keiko Fujimori mantiene posibilidades reales de alcanzar la victoria, aunque de producirse sería por un margen muy estrecho.

Desde que Perú adoptó el mecanismo de segunda vuelta en 1990, los márgenes de victoria en los balotajes se han ido reduciendo elección tras elección hasta volverse ínfimos . Por ejemplo, la brecha de votos en 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski superó a Keiko Fujimori fue solo 41,057 adhesiones (0,2 puntos porcentuales).tanto Fujimori como Sánchez han evitado cuestionar la legitimidad del proceso y han llamado públicamente a esperar el resultado oficial.

Para los expertos, este estrechamiento de márgenes no es una coincidencia estadística, es el síntoma deA eso se suma una característica que define a la política peruana desde hace décadas:La vacancia presidencial por ‘incapacidad moral’ —un concepto deliberadamente vago— se ha usado en los últimos años como instrumento político y ha hecho casi imposible la gobernabilidad sostenida. Pedro Kuczynski renunció antes de ser vacado. Martín Vizcarra fue vacado.

Manuel Merino duró cinco días antes de renunciar por la presión de las calles. Francisco Sagasti completó un mandato de transición. Pedro Castillo intentó disolver el Congreso, fue detenido y condenado. Dina Boluarte terminó el período heredado en medio de protestas y acusaciones.

José Jerí, elegido desde el Congreso, fue destituido cuatro meses después. El politólogo Fernando Tuesta, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, señaló a la cadena CNN que‘Fuerza Popular ha permitido a Keiko Fujimori tener una base de intención de voto permanente de alrededor del 15 %, una plataforma desde la que ha podido postularse a la presidencia en 2011, 2016, 2021 y 2026’





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