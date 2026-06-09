Perú: Jurado Nacional de Elecciones y Jurados Electorales Especiales resuelven expedientes que podrían alterar el resultado final del balotaje

El Jurado Nacional de Elecciones y los Jurados Electorales Especiales tienen en sus manos la resolución de expedientes que podrían alterar el resultado final del balotaje en Perú. Con más del 95 % de las actas procesadas, la diferencia entre los candidatos Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se mantiene en menos de medio punto porcentual.

El Jurado Nacional de Elecciones y los Jurados Electorales Especiales tienen en sus manos la resolución de expedientes que podrían alterar el resultado final del balotaje en Perú .

Con más del 95 % de las actas procesadas, la diferencia entre los candidatos Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se mantiene en menos de medio punto porcentual. Sin embargo, más de 1.500 actas han sido observadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y no han podido ser incorporadas al cómputo oficial.

Estas actas presentaron inconsistencias al momento de su recepción en los centros de cómputo, ya sea porque los votos sumados no coinciden con el total de votantes registrados, porque existen cifras ilegibles o porque algún personero impugnó votos durante el proceso. El procedimiento establece que las actas observadas son remitidas desde las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) a los Jurados Electorales Especiales (JEE), instancias de primera instancia de la justicia electoral, junto con el acta que corresponde a cada jurado.

El JEE compara ambos documentos y emite un pronunciamiento. Si alguna de las partes no está conforme, puede apelar ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dentro de los tres días calendario siguientes a la publicación de la resolución. El JNE revisa el caso en audiencia pública virtual y emite un fallo definitivo en un plazo máximo de tres días hábiles. Solo entonces, el acta resuelta regresa a la ODPE para ser ingresada al cómputo de resultados.

Aunque la plataforma de la ONPE reporta más de 1.500 actas en este estado, el JNE ha confirmado que hasta el momento han llegado formalmente más de 900 expedientes, sobre los cuales los JEE ya han comenzado a pronunciarse. El abogado especialista en derecho electoral José Manuel Villalobos señaló que el número final de actas observadas podría alcanzar las 1.600, una cifra comparable a la registrada en la segunda vuelta de 2021.

Según su análisis, cada acta representa en promedio unos 200 votos, lo que sitúa el universo de sufragios pendientes alrededor de los 300.000. Una cifra que, frente a una diferencia actual de poco más de 41.000 votos entre ambos candidatos, resulta determinante. José Tello, exministro de Justicia y presidente del Instituto Aklla Perú, coincidió con esa estimación y añadió que el origen geográfico de las actas observadas será un elemento clave para anticipar tendencias.

Advirtió que, si una proporción significativa proviene de regiones donde Sánchez tiene mayor respaldo, como el interior del país, los votos corregidos beneficiarían al candidato izquierdista. El escenario inverso favorecería a Fujimori. Villalobos también aclaró que lo más probable es que la totalidad de las actas observadas sea corregida y que ningún voto se pierda, ya que los JEE cuentan con mecanismos que incluyen el recuento físico de cédulas cuando la controversia lo requiere.

No todas, sin embargo, llegarán hasta el pleno del JNE, pues ello exigiría que alguna de las partes apelara con argumentos documentados





vanguardiacom / 🏆 4. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Perú Balotaje Roberto Sánchez Keiko Fujimori Jurado Nacional De Elecciones Jurados Electorales Especiales Actas Observadas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Elecciones en Perú: sondeos a boca de urna dan empate técnico con leve ventaja para FujimoriKeiko Fujimori tendría una leve ventaja en los sondeos a pie de urna en las elecciones de Perú.

Read more »

Keiko Fujimori lidera segunda vuelta de elecciones presidenciales en PerúHija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), enfrentó en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Roberto Sánchez.

Read more »

Elecciones presidenciales de Perú 2026: resultados de la segunda vueltaLa jornada de votación, a la que estuvieron llamados 27 millones de electores, transcurrió sin incidentes a diferencia de la caótica primera ronda de abril, plagada de fallos técnicos y denuncias de fraude.

Read more »

¿Cómo saber si soy jurado para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia 2026?La jornada electoral será el próximo 21 de junio. Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda se disputan la Presidencia del país.

Read more »