Perú: Tensión política en la segunda vuelta electoral

La candidata derechista Keiko Fujimori está cerca de ganar las elecciones presidenciales en Perú, pero su rival, el izquierdista Roberto Sánchez, ha llamado a movilizaciones en caso de no respetarse los resultados. El partido Fuerza Popular, liderado por Fujimori, ha expresado su preocupación ante estos llamados a movilizarse, en un contexto en el que los resultados oficiales le otorgan una ventaja mínima pero consistente a la aspirante de derecha. Los sondeos a pie de urna realizados durante la elección muestran un empate técnico entre ambos candidatos.

La tensión política en Perú no cede a pesar de que el escrutinio de la segunda vuelta presidencial está prácticamente completo. La candidata derechista Keiko Fujimori está cerca de ganar las elecciones, pero su rival, el izquierdista Roberto Sánchez , ha llamado a movilizaciones en caso de no respetarse los resultados.

El partido Fuerza Popular, liderado por Fujimori, ha expresado su preocupación ante estos llamados a movilizarse, en un contexto en el que los resultados oficiales le otorgan una ventaja mínima pero consistente a la aspirante de derecha. Los sondeos a pie de urna realizados durante la elección muestran un empate técnico entre ambos candidatos.

El candidato a la primera vicepresidencia de Fuerza Popular, Luis Galarreta, ha manifestado que espera que estas convocatorias a marchar no sean un indicio de que no van a reconocer los resultados de la elección. El propio Roberto Sánchez, rival de Fujimori en la contienda, anunció que se uniría a la movilización convocada por sus seguidores en la capital peruana, enmarcada en lo que sus simpatizantes denominan una 'defensa del voto popular'.

Sánchez exige, además, un resultado electoral con 'cero controversias', luego de cuestionar los cambios introducidos en las normas relacionadas con el manejo de los votos de los peruanos residentes en el extranjero. En paralelo, el partido de Sánchez, Juntos por el Perú, confirmó que los jurados electorales admitieron un primer recurso de apelación que busca la nulidad de 1.751 mesas de votación en Lima, solicitud que será resuelta en los próximos días por las autoridades competentes





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