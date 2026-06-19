Segunda etapa del juicio a la senadora Martha Peralta se centra en el proceso de indagatoria para la supuesta corrupción en contratos de la universidad, con una acusación de abuso de poder por parte de la magistrada Cristina Lombana

Peralta y la Indagatoria de la UNGRD : una ofensiva legal frente a la magistrada Lombana Senadora del Partido Histórico ante la Judicial, Martha Peralta avanza en su batalla legal a tiempo de las elecciones.

En la madrugada del 19 de junio la magistrada Cristina Lombana ordenó la detención de la parlamentaria, que permaneció en su domicilio vigilada por la Policía durante la noche. La acción se ejecutó con escoltas que lo acompañaron en la transmisión de prensa. La defensa de Martha Peralta, profesional del derecho y representante de la zona guajira, manifestó su decisión de confrontar la autoridad suprema con una serie de recursos constitucionales.

La senadora se apunta a una acusación de fraude de contratos dentro del escándalo de la Universidad Nacional de la Guajira, el cual se considera una pieza crucial en la trama de corrupción en la que participan varios políticos. El proceso de búsqueda de la indagatoria se inició oficialmente el 18 de junio en una sesión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.

La solicitud de aplazamiento, presentada por el equipo jurídico de Peralta bajo la defensa de un posible incumplimiento de la colaboración investigativa, generó la orden de la magistrada de detener a la senadora y acompañarla a la sede de la Fiscalía. La coordinadora de la Fiscalía, Amena, afirmó que en las pruebas mitigan la presencia de la senadora.

Dicha acusación se apoya en las pruebas de la Unidad de Gestión del Riesgo y en las declaraciones de los funcionarios vinculados a la administración de contratos de la UNGRD. La prensa local informó que la orden de detención incluyó la limitación del acceso a la libertad para garantizar que Peralta se mantenga disponible durante el proceso.

En mi representación, Henry Montes, abogado de la senadora, presentó hábeas corpus ante la Corte y fundamenta la libertad como ilegal, señalando de conocer interrupciones a derechos fundamentales. La solicitud contiene un argumento que pretende exonerar a la senadora de la obligación de colaborar con la investigación, arguendo que la magistrada ejecutó una actuación desproporcionada en la marcha del proceso. El abogado también manifestó el potencial sesgo de la magistrada al llegar a fines de la última sesión del Senado.

La toma de decisiones de la magistrada incluyó la notoria invasión de la sede de la policía para asegurar la presencia de Peralta en la antesición. Al inicio de la misma la senadora agradeció la oportunidad de manifestar, y aseguró que se trata de una situación de evidente malentendido con la justicia. Detalló la composición de la parte defensiva bajo la Dirección del Departamento de la Fiscalía y la presión de las redes sociales.

La senadora Martha Peralta permanece bajo arresto domiciliario, bajo la observación de un equipo de protección de la policÃ­a. El gobierno obligó la publicación de la interpelación de la victoria electoral con el objetivo de alentar la asamblea.

La secretaría de la Unidad de Gestión del Riesgo ha dicho que la información es una corriente que debe ser identificada por la Oficina de Contratación y que la administración no creo aspectos relevantes Las islas de la Unidad de Gestión de Riesgo () Also the case involves the Committee for the Fiscal Court. En esta prueba se indica que la senadora ha sido crítica de las políticas del Fiscal y de la Defensa Judicial con la intención de seguir la Vicción de los ciudadanos.





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