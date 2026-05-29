Perdidos en el Amazonas gana Emmy a Mejor Documental y conmueve al mundo

El documental colombiano 'Perdidos en el Amazonas' ganó el Emmy 2026 como Mejor Documental de Actualidad, reviviendo la increíble historia de supervivencia de los hermanos Mucutuy, cuatro niños indígenas que sobrevivieron 40 días en la selva amazónica tras un accidente aéreo. La producción, coproducida por Señal Colombia y National Geographic, destaca los conocimientos ancestrales indígenas y la unión de comunidades y ejército en el rescate.

El documental colombiano 'Perdidos en el Amazonas ' ha hecho historia al alzarse con el premio Emmy 2026 en la categoría Mejor Documental de Actualidad durante la 47ª edición de los News & Documentary Emmy Awards, celebrada en el Frederick P. Rose Hall del Jazz at Lincoln Center en Nueva York.

La producción, conocida internacionalmente como 'Lost in the Jungle', revive uno de los episodios más impactantes de la historia reciente de Colombia: la supervivencia de los hermanos Mucutuy, cuatro niños indígenas que permanecieron desaparecidos durante 40 días en la selva amazónica después del accidente aéreo ocurrido el 1 de mayo de 2023. La historia mantuvo en vilo a Colombia y al mundo entero.

Los niños, de 13, 9, 4 y 1 año de edad en ese entonces, lograron sobrevivir en condiciones extremas gracias a los conocimientos ancestrales indígenas que habían aprendido de su comunidad. El documental, realizado por Little Monster Films en alianza con Señal Colombia y National Geographic Documentary Films, cuenta por primera vez con el testimonio directo de los propios hermanos, quienes relatan cómo enfrentaron el miedo, el hambre y los peligros de la selva.

Además, reconstruye la compleja operación de búsqueda y rescate en la que participaron comunidades indígenas, campesinos y miembros del Ejército colombiano, una misión humanitaria que unió al país en un solo esfuerzo. La dirección estuvo a cargo del colombiano Juan Camilo Cruz junto a los reconocidos cineastas Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, ganadores del Óscar por 'Free Solo'.

Durante la ceremonia de premiación, Cruz recibió el galardón y dedicó el reconocimiento a las comunidades amazónicas y a todas las personas que participaron en el rescate de los menores. El documental pone de relieve la importancia de los saberes tradicionales indígenas para la supervivencia en la selva, mostrando cómo las enseñanzas de sus ancestros fueron fundamentales para que los niños resistieran más de un mes en condiciones extremas.

El accidente aéreo ocurrió cuando una avioneta Cessna 206 que transportaba a siete personas se estrelló en la selva amazónica. Tras el impacto, los adultos fallecieron, pero los cuatro niños sobrevivieron. Las autoridades iniciaron una intensa búsqueda que movilizó a más de 150 militares y miembros de comunidades indígenas, con el apoyo de perros de rescate y helicópteros. Durante 40 días, el país entero siguió cada novedad, esperando un milagro.

Finalmente, el 9 de junio de 2023, los niños fueron encontrados con vida, deshidratados y débiles, pero vivos. Su resistencia, basada en conocimientos tradicionales como la identificación de frutos comestibles y la construcción de refugios, asombró al mundo. La producción tuvo su estreno mundial en el Festival de Telluride en agosto de 2025 y posteriormente llegó a Estados Unidos a través de National Geographic.

En Colombia se estrenó el 8 de diciembre de 2025 por Señal Colombia, convirtiéndose rápidamente en una de las producciones documentales más comentadas del país. El Emmy obtenido es un logro histórico para la televisión pública colombiana, especialmente para Señal Colombia, que participó como coproductora.

Además de retratar el drama humano detrás de la tragedia aérea, la película muestra la unión entre saberes ancestrales y el trabajo de los equipos de rescate, un mensaje poderoso que trasciende las fronteras. El documental captura no solo la angustia de la búsqueda, sino también la alegría del rescate. Incluye entrevistas con los rescatistas, líderes indígenas y los propios niños, ya crecidos.

La producción destaca cómo la colaboración entre el conocimiento ancestral y la tecnología moderna fue clave para el éxito. Además, el documental aborda el contexto de la comunidad indígena Huitoto, a la que pertenecen los niños, y la importancia de preservar sus tradiciones. La edición 2026 de los News & Documentary Emmy Awards destacó producciones enfocadas en historias humanas, conflictos sociales, medioambiente y actualidad internacional.

El galardón para 'Perdidos en el Amazonas' consolida al documental colombiano como un referente mundial en el género, demostrando que las historias de resiliencia y cooperación pueden inspirar a audiencias globales. El documental no solo narra una hazaña de supervivencia, sino que también rinde homenaje a la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas y a la solidaridad de quienes se unieron para salvar a los niños.

En los Emmy, el documental compitió con producciones de HBO, CNN y Netflix, lo que realza el mérito del galardón. El premio fue recibido con orgullo en Colombia, donde se celebró como un reconocimiento a la calidad del documentalismo nacional y a la capacidad de contar historias que conectan con la audiencia global





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