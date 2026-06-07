Perfil de Yerry Mina en Instagram se llena de mensajes de odio político y racismo tras trino de Gustavo Petro en despedida de la Selección Colombia

El jugador de la Selección Colombia Yerry Mina sufrió una oleada de comentarios racistas y políticos en sus redes sociales después de que el presidente Gustavo Petro publicara unas fotos del futbolista con expresidentes y emitiera una crítica cargada de simbolismo histórico, lo que desató un intenso debate sobre discurso de odio y responsabilidad política.

El perfil de Instagram del jugador de la Selección Colombia Yerry Mina se inundó con mensajes de odio y racismo tras una publicación del presidente Gustavo Petro .

El mandatario compartió en su cuenta de X dos fotografías: una en la que Mina aparece junto al expresidente Álvaro Uribe y otra con el propio Petro. Acompañando las imágenes, Petro escribió la frase "Dignidad o nostalgias de hidalgos esclavistas", interpretada por muchos como una crítica a los vínculos políticos del futbolista. Este mensaje, publicado días después de la polémica despedida de la Selección Colombia, desencadenó una ola de ataques en redes contra Mina.

El senador Andrés Forero, del Centro Democrático, expresó su solidaridad con el jugador, calificando la situación como una "baja y ruin manifestación del racismo presidencial". Mientras algunos usuarios lanzaron comentarios ofensivos, otros respondieron con mensajes de apoyo y pidieron detener el acoso.

En contraste, la publicación más reciente de Mina, mostrando su emoción por el Mundial 2026 y sus entrenamientos en San Diego, sirvió como detonante para que el odio se concentrara en su feeds, aunque también hubo voces que defendieron su derecho a participar en la vida pública sin ser agredido. Este incidente refleja la creciente polarización política y racial en el país, donde figuras públicas son constantemente objeto de ataques en redes sociales.

La situación ha reabierto el debate sobre la responsabilidad de los líderes políticos en el tono del discurso público y los límites de la libertad de expresión, especialmente cuando se mezcla con sentimientos identitarios y clasistas. Mina, quien ha sido figura clave en la selección, se ha visto envuelto en controversias anteriormente, pero esta vez el foco está en el racismo explícito y el uso de su imagen para debates ajenos a su rol como deportista.

Los organismos de derechos humanos y varias personalidades han alertado sobre el peligro de normalizar estos discursos de odio. El partido de gobierno y la oposición han intercambiado acusaciones, mientras la comunidad internacional observa con preocupación el clima de intolerance en Colombia. En medio de todo, el equipo nacional continúa su preparación para los mundiales de 2026, intentando mantener la unidad y el enfoque en lo deportivo.

No obstante, este episodio subraya cómo el fútbol, como fenómeno social, no está exento de los conflictos políticos y sociales que aquejan al país. La respuesta institucional ha sido tibia, condenas genéricas, pero sin medidas concretas para proteger a los jugadores de este tipo de acoso.

Expertos en comunicación política señalan que este tipo de narrativas, donde se etiqueta a personas como representantes de un pasado esclavista, son peligrosas porque deshumanizan y abren la puerta a la violencia simbólica y física. La rapidez con la que se propagan los mensajes de odio en redes sociales exige una respuesta coordinada entre plataformas, gobierno y sociedad civil.

Por ahora, Yerry Mina ha optado por no responder públicamente a los ataques, dejando que su rendimiento en el campo sea su única respuesta. Su silencio contrasta con la bulla mediática que generó la publicación presidencial. El caso también evidencia la importancia de la regulación de las redes, un tema pendiente en la agenda legislativa colombiana. Muchos piden leyes más estrictas contra la discriminación en línea, aunque otros temen que eso pueda limitar la libertad de expresión.

Lo cierto es que, sin un cambio cultural, los episodios de odio seguirán repitiéndose. La selección, como embajadora del país, debería ser un espacio de orgullo nacional y no un campo de batalla ideológico. Los aficionados comunes han expresado su cansancio ante tanta politización del deporte. Ellos solo quieren ver a su equipo jugar y triunfar.

Pero en la era de la hiperconexión, nada parece quedar fuera del alcance de la controversia política. Minutos después del trino de Petro, la etiqueta #YerryMina se llenó de tuits ofensivos y de apoyo. La comunidad afrocolombiana, en particular, denunció el tono racista de muchos mensajes. Recordaron que Colombia tiene una historia de esclavitud y que reconocerla no es un acto de división, sino de justicia histórica.

Petro, conocido por su retórica confrontacional, ha defendido sus publicaciones como ejercicios de memoria histórica. Pero sus críticos dicen que usar el dolor del pasado para atacar a individuos es irresponsable. El debate ahora trasciende lo deportivo y toca fibras sensibles de la identidad nacional. ¿Hasta qué punto los funcionarios públicos deben cuidar sus palabras para no incitar al odio?

Esa es la pregunta que muchos se hacen. La Constitución colombiana prohíbe la discriminación, pero en la práctica el enforcement es débil. Los delitos de odio rara vez se sancionan con severidad. Esto crea un ambiente de impunidad que alimenta la repetición de estos hechos.

Yerry Mina, hijo de una familia humilde de Cauca, ha sido objeto de racismo antes. Esta vez, sin embargo, el racismo viene revestido de justificación política, lo que lo hace más complejo. Sus colegas de la selección han guardado silencio, probablemente para no avivar más la polémica. Algunos creen que el silencio es cómplice; otros piensan que es la estrategia más sabia.

El técnico Néstor Lorenzo no se ha referido al tema, concentrado en los partidos amistosos previos al Mundial. Mientras tanto, los medios de comunicación han cubierto el incidente con diferentes enfoques, algunos resaltando el odio, otros la respuesta solidaria. La diversidad de narrativas muestra que no hay un consenso sobre qué es lo correcto. Las redes sociales, auténticas arenas de lucha, han permitido que voces marginadas también se hagan escuchar.

Hashtags como #RacismoNo y #TodosConMina han tratado de contrarrestar la avalancha negativa. Pero la maquinaria del odio, alimentada por algoritmos que priorizan la controversia, es difícil de detener. Se sabe que muchos de los mensajes provienen de cuentas falsas o bots, pero su impacto es real. El daño psicológico para el jugador puede ser considerable, aunque él aparente fortaleza.

En Colombia, el acoso en redes contra figuras públicas ha llevado a casos de depresión e incluso suicidios. Por ello, expertos en salud mental recomiendan al jugador buscar apoyo profesional. La presión de ser un ídolo nacional ya es dura; añadir el peso del odio colectivo es demasiado para cualquier ser humano. Habría que preguntarse también qué gana Petro con publicaciones así.

Probablemente movilizar su base electoral, mostrarse como el presidente de los pobres frente a las élites. Pero el costo es la crispación social. En un país que intenta construir paz después de décadas de conflicto, estos discursos son un retroceso. La reconciliación requiere empatía y respeto, no estigmatización.

Tal vez Petro no calculó el efecto multiplicador de sus palabras. O tal vez lo hizo y le interesa más el rédito político que la convivencia. Sea como fuere, un deportista no debería pagar los platos rotos de las batallas ideológicas. Yerry Mina tiene derecho a opinar o no, a asociarse con quien quiera, sin que eso signifique ser tildado de esclavista.

La historia no se reduce a etiquetas simplonas. El racismo, aunque a veces se disfrace de crítica política, sigue siendo racismo. Los mensajes de odio no son ejercicio legítimo de la libertad de expresión; son violencia. Colombia necesita leyes que así lo reconozcan y que protejan a las víctimas.

Mientras tanto, la sociedad civil debe alzar la voz contra estas prácticas. El futbol, como cualquier ámbito, debe ser un espacio seguro para todos, sin distinción de raza, política o credo. Ojalá este incidente sirva para reflexionar y no para profundizar las divisiones. El tiempo dirá si el país aprendió la lección o si, por el contrario, estos episodios se normalizan.

Por ahora, la pelota sigue rodando y Yerry Mina busca su sueño mundialista entre insultos y apoyos. La ironía es que mientras él se prepara para defender la camiseta de Colombia en el campo, fuera de él algunos lo atacan precisamente por no estar a la altura de unos valores que dicen defender. La hipocresía de los debates actuales queda en evidencia





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