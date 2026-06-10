Perfiles de las fórmulas vicepresidenciales en Colombia: José Manuel Restrepo y Aída Quilcué

Análisis de los perfiles de los candidatos a la vicepresidencia en Colombia, José Manuel Restrepo por el partido de Abelardo de la Espriella y Aída Quilcué por Iván Cepeda, destacando sus trayectorias, enfoques de gobierno y el impacto en sus respectivas campañas.

A pocos días de la segunda vuelta electoral en Colombia , un aspecto clave en la aspiración de los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda es el papel que juegan sus fórmulas a la vicepresidencia.

Se analiza el contraste entre José Manuel Restrepo, exministro y académico, y Aída Quilcué, líder indígena Nasa, cuyos perfiles representan dos visiones muy distintas para el manejo del país. Restrepo encarna un enfoque gerencial y técnico, mientras que Quilcué representa un enfoque social y de inclusión histórica. José Manuel Restrepo es economista y se desempeñó en el gobierno de Iván Duque como ministro de Comercio, Industria y Turismo y después como ministro de Hacienda.

En el ámbito académico ha sido rector de la Universidad del Rosario y de otros centros educativos. Su elección como fórmula vicepresidencial responde a la necesidad de complementar el perfil del candidato De la Espriella, quien es abogado, con una figura experta en economía. De la Espriella ha declarado que Restrepo es idóneo para gestionar relaciones con organismos multilaterales, atraer inversionistas y asegurar recursos para reactivar la economía.

Restrepo ha aportado rigor al programa económico de la campaña, explicando medidas para resolver la crisis fiscal y dinamizar la inversión en foros, entrevistas y redes sociales. Su trayectoria genera credibilidad en sectores empresariales, la clase media y alta, y en la derecha y el centro político.

Además, su perfil serio contrasta con el estilo desenfadado de De la Espriella, lo que ha sido objeto de críticas. Restrepo se ha enfocado en impactar el voto de opinión, los indecisos y los jóvenes, utilizando su experiencia académica para conectar con ellos. Su lenguaje técnico aterriza las propuestas económicas y señala correcciones a medidas del gobierno anterior.

Aunque no era muy conocido al inicio, su exposición mediática ha atraído votos, y analistas coinciden en que complementa y enriquece la campaña. Sin embargo, algunos critican que su perfil técnico pueda restar énfasis a temas sociales, pese a la alta pobreza y exclusión en el país. Aída Quilcué, por su parte, ha luchado durante años por los derechos de los pueblos indígenas del Cauca y los derechos humanos.

Fue consejera de derechos humanos y paz de la UNESCO y actualmente es senadora por el Pacto Histórico. Al anunciarla como su fórmula, Iván Cepeda destacó que los líderes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) representan la resistencia, la lucha social y la construcción de un país justo y democrático.

La elección de Quilcué busca mantener el discurso de inclusión de la izquierda y el progresismo, contrastando con la experiencia de Francia Márquez en el actual gobierno, quien tuvo un protagonoismo limitado después de su paso por el Ministerio de la Igualdad. Quilcué aporta una perspectiva de movimientos sociales y una trayectoria de defensa de los derechos colectivos, aunque no se detallan aquí sus intervenciones específicas en la campaña.

Su figura busca movilizar el voto de sectores sociales, indígenas y de izquierda, enfatizando la necesidad de un país más equitativo





ElNuevoSiglo / 🏆 5. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

José Manuel Restrepo Aída Quilcué Vicepresidencia Colombia Elecciones Abelardo De La Espriella Iván Cepeda Técnico Social Indígena Economía Derechos Humanos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

José Manuel Restrepo: 'Respeto la diversidad de género y fortaleceré los subsidios sociales'El candidato a la vicepresidencia de Colombia, José Manuel Restrepo, aseguró que respetará la diversidad de género, fortalecerá los subsidios sociales y priorizará la seguridad en caso de llegar al Gobierno.

Read more »

José Manuel Restrepo, la figura clave en la campaña de Abelardo De la EspriellaEl exministro de Comercio y Hacienda de Colombia, José Manuel Restrepo, se ha vuelto una figura clave en la campaña del vicepresidente Abelardo De la Espriella, quien busca el triunfo en la segunda vuelta electoral.

Read more »

José Manuel Restrepo se robó miradas en la final Nacional vs Junior: lo recibieron al grito de “vice”Fórmula de Abelardo de la Espriella fue al partido Nacional vs Junior

Read more »

Desmonte gradual, lo que propone la campaña de Abelardo De la Espriella con el 4x1.000José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial del ‘Tigre’, explica que el gravamen “genera mayores niveles de informalidad”.

Read more »