Un vehículo a alta velocidad perdió el control y cayó sobre la camioneta del periodista deportivo Hugo Luis Urruchurto en la Vía al Mar entre Barranquilla y Puerto Colombia. El conductor del automóvil que provocó el choque está bajo investigación. El periodista relató que el accidente ocurrió durante un momento de profunda introspección personal y oración.

El periodista deportivo Hugo Luis Urruchurto resultó ileso después de que un vehículo a alta velocidad perdió el control y cayó sobre su camioneta en la Vía al Mar entre Barranquilla y Puerto Colombia .

El accidente ocurrió la noche del miércoles 27 de mayo en la Vía al Mar a la altura del centro Mormón. El conductor del automóvil que provocó el choque está bajo investigación para determinar las razones detrás de la pérdida de control del automotor. El periodista relató que el aparatoso choque coincidió de manera sorprendente con un momento de profunda introspección personal y oración, en el cual reflexionaba sobre trámites laborales pendientes de cara a la próxima Copa del Mundo.





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