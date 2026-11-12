Pérkerman analiza su legado en la Selección Colombia y su relación con Riquelme

José Néstor Pérkerman reflexiona sobre su etapa como técnico de la Selección Colombia, su partida tras el Mundial 2018 y sus consejos a Juan Román Riquelme.

José Néstor Pérkerman, reconocido entrenador de fútbol de nacionalidad argentina, ha retomado la conversación sobre su significativa trayectoria en el país tras ocho años de ausencia. La figura, de 77 años y con casi medio siglo de experiencia en el deporte, mantiene una conexión emocional profunda con la Selección Colombia, un vínculo forjado durante su periodo técnico y sus raíces en el Dimas de Medellín. Su retorno a la discusión pública permite esclarecer detalles sobre su salida y su filosofía de trabajo.

Legado en la Selección Colombia

El expretendente técnico José Néstor Pérkerman dejó claro que su decisión de no prolongar su contrato no fue un acto de abandono unilateral, sino el resultado de discrepancias estructurales. Tras el Mundial de Rusia 2018, Pérkerman experimentó un ambiente laboral inquieto a solo tres meses del vencimiento de su régimen. Aunque sentía una gran familiaridad con el pueblo colombiano y contaba con una familia establecida, la ausencia de acuerdos sobre cambios organizativos lo llevó a partir.

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La partida se vivió con tristeza por parte del técnico, quien admitió que no pudo expresar en el momento todas las preocupaciones que albergaba. Pérkerman afirmó que nunca quiso dejar una "bomba" de conflictos entre futbolistas y dirigentes, priorizando siempre el respeto mutuo. A pesar de la separación, mantuvo su apoyo incondicional a la Selección, destacando que la comunidad futbolística siempre actuó con cariño y lealtad hacia él.

Consejos a Juan Román Riquelme

En un encuentro en una oficina del edificio del Alto de Palmas, Pérkerman compartió anécdotas personales con su celular apagado para evitar distracciones. Recordó su etapa finalizando la década de los 90's, cuando tuvo a su cargo al mítico Juan Román Riquelme. En esa época, el futbolista argentino mostraba vergüenza hacia las conferencias de prensa y la comunicación pública, lo que motivó una intervención directa del coach.

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Pérkerman aconsejó a Riquelme que asumiera la importancia de hablar, explicándole que las ruedas de prensa eran espacios para conectar con la gente y los medios. Le enseñó que, aunque manejara todo en la cancha con autoridad, debía responder a las preguntas. Si algún tema no deseaba tocar, tenía la libertad de decir que no, una estrategia que el jugador asumió como parte de su desarrollo profesional futuro.

Reflexiones sobre el liderazgo técnico

La visión de José Néstor Pérkerman sobre el liderazgo trasciende las tácticas de juego. Para el coach, el éxito de un proceso deportivo depende de la confianza y la comunicación abierta con los jugadores. Considera que ningún futbolista de Selección debe ser considerado intocable, incluso si tiene un nombre consolidado. Las lesiones o el bajo rendimiento por agotamiento deben permitir conversaciones honestas para el bien del equipo.

A pesar de los desafíos, Pérkerman se muestra optimista. Cree que la Selección no tiene suplentes y que cada jugador debe ser respetado por su historia y contribuciones. Su enfoque se basa en que la autoridad técnica debe ser clara, pero también empática, construyendo un ambiente donde la lealtad y el trabajo conjunto sean los pilares fundamentales para alcanzar victorias en el futuro deportivo nacional.