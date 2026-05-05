Perrenque Creativo: Impulsando la Industria Creativa del Caribe Colombiano

La segunda edición de Perrenque Creativo se llevará a cabo en Barranquilla, ofreciendo una plataforma para la conexión, el aprendizaje y el desarrollo de negocios en el sector creativo del Caribe Colombiano. El evento destacará la importancia de una mentalidad global y el liderazgo femenino, además de anunciar la creación del Gremio de las Empresas de Comunicación y Marketing del Caribe Colombiano.

Si te consideras una persona creativa o aspiras a serlo, esta es una clara invitación. Mañana miércoles y jueves, las puertas de Comfamiliar Atlántico Sede Caribe en Barranquilla se abrirán para dar inicio a la segunda edición de Perrenque Creativo , el evento más relevante para las agencias, los medios y las empresas creativas de la región Caribe Colombiana.

No se trata simplemente de un evento con conferencias; es una oportunidad invaluable para establecer conexiones, aprender a generar negocios con creatividad y fortalecer el ecosistema creativo local. Perrenque surgió el año pasado ante una necesidad imperante: la de mirarnos como sector, reconocernos como una fuerza económica significativa, impulsar nuestro crecimiento como industria, alinear agendas y, fundamentalmente, concretar negocios.

La creatividad del Caribe posee una identidad única, marcada por su acento distintivo, su conexión con la calle, su intuición innata y su ambición constante. Sin embargo, esta creatividad también se sustenta en métodos sólidos, estrategias bien definidas, datos precisos y la capacidad de competir a nivel internacional. Por esta razón, el tema central de este año es Mentalidad Global, no como una frase superficial para un folleto publicitario, sino como un desafío directo a expandir nuestros horizontes y aspiraciones.

Si el Caribe ha logrado exportar su música, su cultura, su deporte y su alegría contagiosa, también tiene el potencial de exportar comunicación de alta calidad, estrategias de marketing innovadoras, contenido relevante y un pensamiento empresarial vanguardista. A lo largo de Perrenque, se presentarán voces que no solo buscan adornar una agenda, sino que tienen el propósito de elevar el estándar de la industria.

Figuras destacadas como Francisco Samper, Catalina Sánchez, Karen Carvajalino, Michelle Char, Daniel Osorio, Paola Aldaz, Andrés Ortiz, Kenneth Siefken, Chechi Donado, junto con aproximadamente 30 conferencistas adicionales, compartirán sus conocimientos y experiencias, inspirando a los asistentes y demostrando su liderazgo en marcas, agencias, medios, plataformas, cultura y empresas. Es importante destacar un aspecto fundamental: la participación de las mujeres en este evento no se limita a invitaciones simbólicas.

Las mujeres vienen a liderar la conversación, a ocupar un lugar central en el debate y a demostrar su capacidad de transformar la industria. Desde el marketing y la comunicación corporativa hasta el emprendimiento, la cultura y las plataformas digitales, su presencia confirma que el liderazgo femenino ha trascendido la tendencia para convertirse en una estructura sólida y permanente.

En Perrenque, no se les ofrece un espacio; ellas ya lo han conquistado con criterio, resultados tangibles y una visión clara del futuro. Pero quizás la noticia más trascendental de este evento no se encontrará en una presentación en PowerPoint. Mañana también se anunciará formalmente la creación del Gremio de las Empresas de Comunicación y Marketing del Caribe Colombiano. Este anuncio marca un punto de inflexión en la industria, ya que representa un cambio de enfoque.

Ya no se trata únicamente de inspirarnos mutuamente; se trata de organizarnos, de pasar del talento disperso a una industria articulada y cohesionada. Se trata de competir de manera más efectiva, defender el valor de nuestro trabajo, establecer estándares de calidad y asegurar una representación en las mesas de toma de decisiones. Por lo tanto, te invito a sumergirte en la experiencia Perrenque.

Si eres estudiante o profesional de la comunicación, el marketing, la publicidad, los medios, la organización de eventos, la creación de contenido, la tecnología, la academia o el mundo empresarial, esta es una cita que no puedes perderte. Visita perrenque.com y asegura una de las últimas boletas disponibles, ya que son patrocinadas y, por lo tanto, gratuitas. Espero sinceramente que, al terminar de leer estas líneas, aún queden boletas disponibles. @ortegadelri





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