Perro antinarcóticos Jeico permite incautación de cargamento de marihuana en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá logró incautar más de 21 kilogramos de marihuana ocultos en latas de alimento gracias al olfato del canino Jeico.

En un operativo exitoso llevado a cabo por la Policía Metropolitana de Bogotá , se logró asestar un golpe significativo a las redes dedicadas al tráfico ilegal de sustancias psicoactivas en la capital colombiana.

La acción fue posible gracias a la intervención fundamental de Jeico, un ejemplar canino especializado en la detección de narcóticos, quien demostró una vez más la eficacia de estas unidades en la lucha contra el crimen organizado. Durante las jornadas habituales de inspección y control en las bodegas de envíos nacionales, el perro antinarcóticos emitió una señal de alerta clara sobre una caja que acababa de ingresar a las instalaciones.

Esta alerta inmediata permitió que los uniformados de la Estación de Policía Aeropuerto procedieran a realizar una revisión exhaustiva del paquete, descubriendo un ingenioso método de ocultamiento diseñado para evadir los controles policiales. Al momento de abrir la caja, los efectivos policiales se encontraron con diversas latas de alimentos que, a simple vista, parecían productos comunes de consumo cotidiano.

Sin embargo, al proceder con la apertura detallada de dichos recipientes, se halló que en su interior se escondían más de 21 kilogramos de marihuana, los cuales estaban cuidadosamente empacados para evitar la salida de olores fuertes. El teniente coronel Carlos Rodríguez, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, destacó la importancia de contar con el apoyo de caninos como Jeico, cuyo olfato superior es capaz de identificar sustancias químicas incluso cuando están camufladas entre productos orgánicos o industriales.

Tras el hallazgo, la droga fue puesta a disposición de las autoridades competentes para iniciar el proceso de destrucción y se abrieron investigaciones judiciales exhaustivas con el objetivo de rastrear el origen del envío y capturar a los responsables de esta operación logística de narcotráfico. Este resultado se enmarca en una estrategia más amplia y sostenida que la Policía Nacional ha implementado en todas las localidades de Bogotá para combatir el microtráfico y desarticular las bandas criminales que operan en los sectores urbanos.

La institución ha redoblado sus esfuerzos operativos, integrando no solo la capacidad de los perros antinarcóticos, sino también el uso avanzado de tecnología de vigilancia. El monitoreo constante a través de las cámaras de seguridad de la ciudad ha sido clave para ubicar puntos de expendio y capturar a los distribuidores que afectan la tranquilidad de los barrios.

Asimismo, la labor de inteligencia ha permitido desmantelar estructuras organizadas que movilizan miles de dosis de estupefacientes, evitando que estas lleguen a manos de la juventud y contribuyendo a la reducción de los índices de criminalidad asociada al consumo de drogas. Por otro lado, la Policía Metropolitana de Bogotá ha hecho un llamado enfático a la ciudadanía para que se convierta en un aliado estratégico a través de la cultura de la denuncia.

Se ha reiterado que la línea 123 y los canales oficiales de comunicación están habilitados las veinticuatro horas del día para recibir información sobre actividades sospechosas o la ubicación de centros de acopio de sustancias ilegales. La colaboración entre la comunidad y las fuerzas del orden es vital para generar un entorno más seguro y convivencia pacífica.

Los uniformados continúan realizando operativos sorpresa y controles rigurosos en los principales nodos de transporte y logística de la ciudad, entendiendo que el control de las bodegas de carga es un punto crítico para interceptar el flujo de sustancias ilícitas que ingresan o salen de la capital. Con estas acciones, la Policía Nacional reafirma su compromiso inquebrantable en la batalla contra el narcotráfico, asegurando que no habrá tregua para quienes intenten vulnerar la ley y afectar la salud pública de los bogotanos





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