Perro Samai detecta evidencias de abuso sexual en Medellín con olfato experto

El sabueso Samai, entrenado en EE. UU., localiza dispositivos electrónicos ocultos en Medellín para combatir la trata de personas y el abuso infantil en Colombia.

Un operativo policial inédito ha puesto a prueba en Medellín la capacidad olfativa de un perro llamado Samai, quien ha demostrado ser una herramienta eficaz para localizar dispositivos electrónicos ocultos que contienen evidencias de posible abuso sexual y trata de personas. Este animal, de aspecto inofensivo pero con un entrenamiento especializado, participó con éxito en varios allanamientos realizados por las autoridades locales, logrando detectar un celular y una tarjeta microSD que estaban escondidos en lugares de difícil acceso.

Detección de evidencia electrónica en allanamientos

El hallazgo de estos dispositivos tecnológicos quedó a disposición inmediata de las autoridades competentes para que los analistas forenses puedan realizar los respectivos análisis necesarios en las investigaciones penales. La capacidad de Samai para localizar objetos incluso cuando están enterrados, sumergidos o ubicados en rincones invisibles del ojo humano representa un avance significativo en la recolección de pruebas digitales. Este método complementa las técnicas tradicionales de registro y asegura que los elementos probatorios no sean destruidos o eliminados por los sospechosos antes de que las fuerzas del orden lleguen al sitio.

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Entrenamiento especializado de Samai en Estados Unidos

Samai, un nombre que proviene del quechua y significa alegría, fue llevado a Estados Unidos para recibir un entrenamiento específico destinado a detectar aparatos electrónicos que pudieran contener material probatorio en casos de delitos contra menores. Su entrenamiento se centra en identificar el óxido de trifenilfosfina, un compuesto químico presente en las partes internas de equipos como computadores, tabletas, memorias USB, microchips y tarjetas microSD. Pablo Andrés Vitel Palacios, el propietario y entrenador del sabueso, asegura que su animal es el único en Suramérica con este tipo de capacidades únicas y especializadas en la detección química de tecnología.

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Posiciones de la seguridad pública y cooperación internacional

Sebastián Acosta, secretario (e) de Seguridad y Convivencia de Medellín, subrayó que estas herramientas expanden las posibilidades de encontrar evidencias fundamentales y cierran los espacios a los delincuentes. El funcionario señaló que la estrategia es clara y busca fortalecer la capacidad investigativa del distrito para proteger especialmente a niñas, niños y adolescentes. Acosta reiteró que la cooperación internacional, junto con la tecnología y el trabajo articulado entre organizaciones, son fundamentales para proteger la integridad de los menores y perseguir a quienes atentan contra sus derechos.

Impacto real y próximas acciones de prevención

Samai no es un novato en estas labores, ya que lleva cerca de dos años trabajando con la organización internacional OUR Rescue, dedicada a apoyar investigaciones sobre trata de personas y delitos sexuales contra menores. Desde su base de operaciones en Quito, Ecuador, el perro ha acompañado procedimientos en Chile y Perú, demostrando su utilidad transfronteriza en la lucha contra la explotación sexual. Además de su rol en las investigaciones policiales, Samai participa activamente en actividades de prevención y sensibilización comunitaria, proporcionando acompañamiento emocional a los menores rescatados de situaciones traumáticas para facilitar su recuperación psicológica.