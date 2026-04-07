Pershing Square de Bill Ackman lanza una oferta multimillonaria para adquirir Universal Music

El fondo Pershing Square, liderado por Bill Ackman, busca adquirir Universal Music Group, valorada en 55.000 millones de euros, con el objetivo de impulsar su visibilidad y valor en el mercado bursátil estadounidense. La oferta contempla una combinación de efectivo y acciones de una nueva sociedad, con una prima significativa sobre el precio actual de la discográfica.

El fondo Pershing Square , liderado por el multimillonario neoyorquino Bill Ackman , ha presentado una oferta audaz para adquirir Universal Music Group (UMG), la compañía discográfica más grande del mundo. La propuesta, valorada en 55.000 millones de euros (64.000 millones de dólares), busca hacerse con el control de la empresa que alberga los derechos de artistas icónicos como Taylor Swift y Billie Eilish .

Según un comunicado emitido por Pershing Square Capital Management, la oferta es una propuesta no vinculante que contempla la adquisición de todo el capital de UMG a través de una combinación estratégica. Esta iniciativa se percibe como un movimiento significativo en el panorama de la industria musical, que podría reconfigurar la estructura y las perspectivas de una de las entidades más influyentes del sector. \La oferta de Pershing Square se divide en dos componentes principales: por un lado, una oferta en efectivo de 9.400 millones de euros (10.865 millones de dólares), equivalente a 5,05 euros por acción (5,83 dólares); y por otro, la entrega de 0,77 acciones de una nueva sociedad por cada título de UMG. En total, la propuesta valora cada título en 30,4 euros (aproximadamente 35 dólares), lo que representa una prima del 78% sobre el precio de mercado previo a la Semana Santa. Esta noticia ha generado una reacción inmediata en el mercado, con un aumento en la cotización de UMG superior al 10% durante la sesión y un acumulado del 22% en los últimos cinco días. Pershing Square anticipa la finalización de la transacción a finales de año, mediante la fusión de UMG con Pershing Square SPARC Holdings, dando origen a New UMG, una entidad que cotizaría en la Bolsa de Nueva York. El objetivo principal es fortalecer la visibilidad de la empresa entre los inversores y facilitar su inclusión en índices importantes como el S&P 500, buscando así un mayor reconocimiento del potencial de la compañía. \Bill Ackman, consejero delegado de Pershing Square, ha destacado en el comunicado que el precio actual de UMG se ha visto afectado por factores ajenos a su desempeño musical, tales como la incertidumbre respecto a la participación del grupo Bolloré, el retraso en su entrada al mercado bursátil estadounidense y la falta de un modelo de generación de beneficios claramente establecido. Ackman también menciona la subestimación por parte de los inversores de la participación de UMG en Spotify, valorada en 2.700 millones de euros, y la deficiente relación de la compañía con sus inversores, la comunicación pública y sus accionistas. UMG, que actualmente cotiza en Euronext Amsterdam tras su escisión de Vivendi en 2021, es la mayor compañía musical a nivel mundial. Pershing Square, reconocido por impulsar cambios corporativos para aumentar el valor de las empresas en las que invierte, considera que su cotización en Estados Unidos es crucial para reflejar su verdadero valor. UMG, controlada por Vivendi, opera en 60 territorios y posee el catálogo más extenso de la industria musical, incluyendo las grabaciones y artistas más influyentes de los últimos cien años. Este movimiento estratégico podría marcar un hito en la evolución de la industria musical, con implicaciones significativas para artistas, inversores y el futuro de la música a nivel global





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