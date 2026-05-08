Persona de Ginebra en aislamiento tras viajar en el mismo avión que un caso de hantavirus

Una persona de Ginebra está en aislamiento domiciliario tras viajar en el mismo avión que una mujer fallecida por hantavirus. Las autoridades suizas mantienen bajo el riesgo para la población y continúan vigilando otros casos relacionados con el crucero MV Hondius.

Una persona de Ginebra se encuentra en aislamiento en su domicilio y bajo vigilancia sanitaria después de haber viajado en el mismo avión que tomó uno de los enfermos por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, según informó la agencia suiza ATS citando fuentes de la Oficina Federal de Salud Pública.

Esta persona, de la que no se han dado más detalles, no presenta ningún síntoma y viajó a bordo del vuelo entre la isla atlántica de Santa Helena y Johannesburgo que el 25 de febrero tomó la mujer neerlandesa de 69 años fallecida por hantavirus al día siguiente en la ciudad sudafricana. La persona aislada en Ginebra no viajó en el crucero, del que la mujer desembarcó el 24 de abril, y está en estrecho contacto con las autoridades cantonales para el seguimiento de su salud, indicó ATS.

Las autoridades sanitarias suizas agregaron por otro lado que continúa hospitalizado el paciente con hantavirus ingresado esta semana en un hospital de Zúrich, que sí viajó a bordo del crucero. La oficina federal señaló que no existe peligro para los pasajeros que viajaron en el mismo avión que este paciente, ya que no desarrolló síntomas tales como fiebre hasta tres días después de su llegada a Suiza.

También mantiene en nivel bajo el riesgo por hantavirus para la población suiza, al igual que la Organización Mundial de la Salud (OMS). El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por roedores, que puede causar síntomas graves en humanos, incluyendo fiebre, dolores musculares y problemas respiratorios. Aunque el riesgo de contagio entre humanos es bajo, las autoridades recomiendan precauciones, especialmente en áreas donde se han detectado brotes.

En el caso del crucero MV Hondius, se han implementado protocolos de desinfección y seguimiento de los pasajeros para prevenir la propagación del virus. La OMS ha destacado la importancia de la vigilancia epidemiológica y la colaboración internacional para controlar la situación. Mientras tanto, las autoridades suizas continúan monitoreando de cerca a las personas que estuvieron en contacto con los casos confirmados, asegurando que se tomen las medidas necesarias para proteger la salud pública





CaracolRadio / 🏆 20. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hantavirus Aislamiento Salud Pública Crucero MV Hondius Suiza

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Exclusivo: una pelea por el narcotráfico en Buenaventura sería la causa del secuestro de una empresariaUn exintegrante de una banda criminal de Buenaventura revela que el secuestro de 'La China' y Jairo Ledezma estaría ligado a la desaparición de hasta 5 millones de dólares del narcotráfico.

Read more »

Bucaramanga abre una ventana al arte colombiano que pocas veces sale de las colecciones privadasEl Museo de Arte Moderno de Bucaramanga reúne en la exposición Artistas colombianos de colección obras de nombres clave del arte nacional como Beatriz González, Enrique Grau, Edgar Negret y Rodrigo Arenas Betancourt.

Read more »

Comprender las modalidades de juego en el Sorteo: Herramienta clave para una participación clara y responsableLa comprensión de las modalidades de juego en el Sorteo es esencial para participar con claridad y responsabilidad. Cada tipo de apuesta tiene condiciones específicas relacionadas con el orden de las cifras, la Quinta Balota y la forma en que se validan los aciertos. Además, estar bien informado ayuda a evitar errores comunes al revisar la colilla o reclamar un pago. La claridad fortalece una participación más tranquila y responsable, asumiendo que el juego debe ser entendido como entretenimiento y no como una garantía de obtener ganancias.

Read more »

Los Globos de Oro permiten el uso de IA, pero vetan actuaciones generadas artificialmenteLas nuevas directrices establecen que las obras presentadas deberán incluir una declaración.

Read more »