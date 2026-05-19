Personas destacaron el legado de Totó La Momposina

Personas recordaron a Totó La Momposina, reconocida cantaora y maestra de la música tradicional del Caribe colombiano. Se trata de Sonia Bazanta Vides, nacida en Mompox y conocedora de ritmos como la cumbia, el bullerengue y el mapalé.

Su legado vivirá por siempre en cada tambor, en cada canto y en el corazón de Colombia: personalidades resaltan el trabajo de Totó La Momposina.

La artista, Sonia Bazanta Vides, nacida en Mompox, dedicó más de seis décadas a preservar y difundir los ritmos afroindígenas y campesinos de la región Caribe, llevando esa tradición a escenarios internacionales y convirtiéndose en una de las voces más reconocidas de la música latinoamericana. Cientos de grupos de danza del Caribe y el mundo se inspiraron en su música, y grupos de Mompox y la región de Bolívar también están pasando por un duro momento.

Algunos están pidiendo homenajes en la Calle de la Frescura, en Mompox, y en nombre de los bolivarenses se le agradecen y se recuerda su legado





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