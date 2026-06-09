Peru: La tendencia de los votos escrutados apunta a una definición muy ajustada

La tendencia de los votos escrutados hasta el momento en las elecciones presidenciales peruanas apunta a una definición muy ajustada, con Fujimori, la candidata más votada en Lima y otras ciudades, y Sánchez, que concentra sus apoyos en zonas rurales, muy cerca de la victoria. La tendencia de la primera parte del escrutinio coincide con los sondeos a pie de urna, que marcaban un empate técnico con una ligera ventaja para Fujimori, lo que anticipa una definición muy ajustada por pocos miles de votos.

Los votos escrutados hasta el momento pertenecen en su mayoría a la capital Lima y a otras ciudades del país, donde Fujimori es la candidata más votada, mientras que Sánchez concentra sus apoyos en zonas rurales .

La tendencia de la primera parte del escrutinio va en línea con los sondeos a pie de urna difundidos al cierre de los colegios, donde marcaban un empate técnico con una ligera ventaja para Fujimori, lo que anticipa una definición muy ajustada por pocos miles de votos como ya ocurrió en las dos anteriores elecciones. En las dos últimas citas electorales, Fujimori, que se presenta por cuarta vez a la Presidencia de Perú, obtuvo una diferencia de 1,4 puntos porcentuales entre ambos, mientras que Datum indicó que la candidata del partido Fuerza Popular obtuvo 50,53 % de votos y el candidato de Juntos por el Perú un 49,47 %.

El primero da una diferencia de 1,4 puntos porcentuales entre ambos, mientras que el segundo reduce ese margen a apenas 1,06 %. Ambos sondeos tienen un margen de error de un 3 %, lo que hace que la diferencia en ambos no sea todavía concluyente.

Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocados a las urnas para escoger a la opción que gobernará el país para los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política que ha tenido ocho presidentes en diez años, producto de una serie de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento





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