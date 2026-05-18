Peru's Keiko Fujimori and Roberto Sánchez advance to runoff election

The National Electoral Board of Peru announced on Sunday that Keiko Fujimori, a right-wing candidate from the Fuerza Popular party, and Roberto Sánchez, a leftist candidate from Juntos por el Perú, will face off in a runoff election on June 7. The two candidates were declared the top two finishers in the April 12 general election, with Keiko Fujimori receiving the most votes with 17.19% and Roberto Sánchez receiving 12.03%. The election was marked by delays in voting and allegations of fraud, with the runner-up, Rafael López Aliaga, claiming that a fraud had been committed against him.

El Jurado Nacional de Elecciones de Perú oficializó este domingo que la derechista Keiko Fujimori , del partido Fuerza Popular, y el izquierdista Roberto Sánchez , del partido Juntos por el Perú, disputarán la Presidencia del país en una segunda vuelta electoral el 7 de junio.

Las fórmulas que buscarán la jefatura de Estado para el período 2026-2031 fueron proclamadas en una ceremonia presidida por el presidente del JNE, Roberto Burneo, quien certificó los resultados de los comicios generales del pasado 12 de abril. Keiko Fujimori fue la candidata más votada, con el 17,19 %, al obtener 2.877.678 sufragios, seguida por Roberto Sánchez, con el 12,03 %, al recibir 2.015.114 votos, en una ajustada definición por el segundo lugar con el ultraderechista Rafael López Aliaga, que quedó tercero con el 11,91 %, al sumar 1.993.905 votos.

Los resultados del escrutinio del 100 % del sufragio, que concluyó el pasado viernes la Oficina Nacional de Procesos Electorales, fueron proclamados en una ceremonia que comenzó a las 07:30 horas (12:30 GMT) de este domingo, con la asistencia de los miembros del pleno del JNE, autoridades nacionales, integrantes de misiones de observación electoral internacional y personeros (representantes legales) de los partidos políticos participantes. La segunda vuelta será una suerte de reedición de los comicios de 2021, al enfrentarse la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori, que ha perdido las tres últimas elecciones, y Roberto Sánchez, que compite en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo.

Estas elecciones fueron las más multitudinarias de la historia de Perú al congregar a 35 candidatos presidenciales, en medio de un amplio rechazo de la población peruana por su clase política. Los 60 jurados electorales especiales establecidos en todo el país tuvieron que revisar más de 5.000 actas impugnadas por distintas inconsistencias, lo que obligó a recontar votos en algunos casos, en extensas audiencias públicas para dirimir las observaciones presentadas por los partidos.

El Jurado Nacional de Elecciones informó que se revisaron más de 60.000 actas con observaciones y que la fecha de proclamación ha sido similar a la de anteriores procesos. La segunda vuelta determinará al presidente o presidenta que gobernará a Perú durante el próximo quinquenio, tras una década de inestabilidad que ha llevado al país a tener ocho mandatarios





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