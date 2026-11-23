La UNESCO evaluará la declaración del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad para los 75.000 pescadores del Magdalena. Conoce los detalles y fechas clave.

La decisión sobre si los conocimientos de la pesca artesanal en el río Magdalena se convertirán en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad caerá la próxima semana en Xiamen, China. Este resultado pondrá fin a una década de esfuerzo institucional y comunitario para preservar la identidad cultural de la cuenca hidrográfica más importante de Colombia.

Evaluación Inminente del Comité Intergubernamental

La nominación colombiana enfrentará su revisión final durante la 21.ª sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Este organismo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura se reúne para decidir la inclusión de las prácticas de los pescadores en la lista oficial de reconocimientos globales.

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Esta propuesta representa la única nominación vigente de Colombia ante este organismo internacional específico. El proceso ha requerido años de documentación rigurosa y validación técnica por parte de expertos y líderes comunitarios. La resolución se conocerá tras el cierre de las deliberaciones oficiales en la ciudad china.

75.000 Pescadores y Herencia Cultural Anfibia

El estado colombiano reconoce oficialmente a setenta y cinco mil pescadores artesanales que dependen de los más de mil quinientos cincuenta kilómetros del río Magdalena. Esta población mantiene viva una tradición de "cultura anfibia", concepto sociológico desarrollado por Orlando Fals Borda en la década de los ochenta.

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Esta identidad cultural describe a comunidades cuya vida, trabajo y cosmovisión giran en torno al agua. Para estos habitantes, los cuerpos hídricos no son meros recursos alimenticios, sino espacios vitales, simbólicos e históricos. La preservación de estas técnicas implica proteger un sistema completo de conocimiento ancestral transmitido por generaciones.

Liderazgo Comunal y Carta de 2024

En marzo de 2024, nueve líderes pescadores de once departamentos redactaron una carta dirigida a representantes de la UNESCO. Los signatarios provenían de regiones críticas a lo largo de la cuenca, incluyendo Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Cesar, Bolívar, Atlántico y Magdalena.

Omar Guarín Villazón, pescador de Magangué en Bolívar y presidente de la Confederación Mesa Nacional de Pesca Artesanal de Colombia (Comenalpac), encabezó la defensa de estas prácticas. Guarín enfatizó que los pescadores actúan como guardianes del medio ambiente, asegurando que la actividad pesquera garantice la vida tanto para las personas como para el río.

Conocimiento Técnico y Salvaguarda Histórica

La expertise de los pescadores abarca habilidades naturales y técnicas complejas. Estas incluyen la capacidad de identificar el período de la subienda, cuando los peces remontan el río para reproducirse, y la lectura precisa de patrones climáticos como el viento y la lluvia.

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El antropólogo Juan Carlos Gutiérrez, subdirector científico de la Fundación Alma, subrayó que esta especialización difiere notablemente de la cultura campesina tradicional. Desde diciembre de 2022, estas técnicas son reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial a nivel nacional. La propuesta actual busca elevar esta protección a la esfera internacional mediante la validación académica del Instituto Colombiano de Antropología e Historia.