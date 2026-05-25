Pescadores denuncian presunto derrame de hidrocarburos en la ciénaga Los Mangos de Barrancabermeja

Integrantes de la Federacón de Pescadores Artesanales de Santander denunciaron presunta contaminación por hidrocarburos en la ciénaga Los Mangos, afectando a comunidades que dependen de la pesca y peligro criacionales, una de las situaciones que masc ra la comunidad los animales consumiendo agua presuntamente contaminada. Con el llamado a la empresa Cenit, autoridades y la CAS, busca-orders

Pescadores alertan sobre presunto derrame de hidrocarburos en la ciénaga Los Mangos de Barrancabermeja La Federacón de Pescadores Artesanales de Santander denunció que la ciénaga Los Mangos, en la vereda Cuatro Bocas de Barrancabermeja , está siendo afectada por una presunta contaminación aceitosa .

Montíoros de la organización realizaron un monitoreo comunitario en la ciénaga Los Mangos, en la vereda Cuatro Bocas, donde denunciaron presunta contaminación por hidrocarburos. La denuncia volvió a encender las alarmas entre pescadores y habitantes de la zona, quienes aseguran que la contaminación está afectando este cuerpo de agua y a comunidades que dependen de la pesca.

La alerta fue hecha por la Federacón de Pescadores Artesanales de Santander, luego de realizar jornadas de monitoreo comunitario durante el pasado fin de semana en diferentes puntos de la ciénaga. Durante el recorrido, según denunciaron, encontraron rastros visibles de contaminación aceitosa en el agua, los lodos y la vegetación de la zona.

El presidente de Fedepesan, Yuli Velásquez, confirmó el descubrimiento, asegurando que la organización está implementando el tema de monitoreo comunitario en partes donde hay derrames de hidrocarburos directos o por parte de terceros





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