El innovador pesebre costumbrista de Venecia llega a Medellín tras disputas por espacio y fondos. Más de 5.000 piezas en el Edificio EPM desde hoy hasta el 11 de enero.

El icónico pesebre costumbrista que ha sido el gran atractivo turístico de Venecia durante los últimos 22 años regresará a la vista del público este viernes, aunque en una ubicación completamente distinta. La obra maestra del arquitecto antioqueño Luis Fernando Betancur se instalará por primera vez en el primer piso del Edificio EPM, en pleno centro de Medellín, Antioquia.

Características técnicas de la obra

El espacio designado en la capital antioqueña ofrece 500 metros cuadrados de exposición, un volumen adecuado para albergar la complejidad de la instalación. La colección incluye más de 5.000 piezas estáticas, 3.200 figuras detalladas y cerca de 250 movimientos mecánicos y de agua que han consagrado a este proyecto como uno de los más innovadores de la región.

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La reconstrucción artística de Betancur evoca escenas de la vida rural, casas coloniales y personajes tradicionales, entrelazados con relatos bíblicos. Para la temporada 2026, el creador ha incorporado nuevas figuras representativas como silleteros, chapoleras, la figura folclórica de la Patasola y el Arca de Noé.

Además de la temática religiosa y local, el recorrido añade historias de la literatura universal. Los visitantes podrán observar representaciones de El Principito, Romeo y Julieta, Caperucita Roja, Pinocho y El Mago de Oz.

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Desacuerdos con la comunidad local

La salida del pesebre de la iglesia Santuario de San José en Venecia fue consecuencia de un conflicto entre el arquitecto y el párroco, César Augusto Rodríguez. La disputa principal radicó en la negativa de la parroquia a conceder 20 centímetros adicionales de espacio necesarios para la expansión de la obra en este año 2026.

Betancur explicó que la decisión de mudarse se vio agravada por la falta de apoyo económico. Señaló que el costo anual de elaboración y puesta en funcionamiento de la instalación asciende a casi 50 millones de pesos. Recientemente, el comercio local solo colaboró con 5 millones de pesos, una cifra insuficiente para cubrir los gastos.

El religioso defendió su postura indicando que la parroquia no contaba con la capacidad estructural para ofrecer más espacio. Afirmó que siempre estuvieron dispuestos a facilitar el lugar existente, pero que las limitaciones físicas del templo hacían imposible la ampliación solicitada por el artista.

Impacto económico y logística de la exhibición

La ausencia del pesebre en su lugar habitual podría generar la pérdida de 150.000 visitantes para el municipio de Venecia durante este cierre de año. Sara Rojas, líder de la Asociación de Comerciantes de Venecia, advirtió que la falta de esta atracción provocará pérdidas millonarias en los sectores hoteleros, gastronómicos y de transporte.

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En Medellín, la entrada a la nueva exposición será totalmente gratuita. El público podrá disfrutar de la exhibición todos los días hasta el 11 de enero. Las luces y los movimientos se encenderán simultáneamente con los alumbrados navideños oficiales de la ciudad.

A diferencia de los 58,3 kilómetros que separaban a Medellín de Venecia, esta nueva ubicación centraliza el acceso para los aficionados a la tradición. Se pide a los visitantes que tomen las debidas precauciones para evitar cualquier daño a las figuras durante su recorrido.