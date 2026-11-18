El secretario de Guerra de EE. UU. Pete Hegseth llega a Bogotá tras reunión en Venezuela. Entregará avión Hércules C-130 y firmará acuerdo con el ministro Jorge Eduardo Mora el 18 de noviembre.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aterrizó a las 5:00 de la tarde del miércoles 18 de noviembre en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), ubicado en la capital de Colombia. Este arribo oficial marca el inicio de una visita diplomática de alto nivel, que ocurre poco después de que Hegseth completara una agenda previa en Venezuela, donde sostuvo conversaciones con la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Entrega oficial de aeronave Hércules C-130

Un componente central de esta misión es la transferencia formal de un avión militar Hércules C-130 a las Fuerzas Públicas de Colombia. Esta donación está diseñada específicamente para ampliar las capacidades estratégicas y mejorar las operaciones de transporte logístico de la nación sudamericana. La entrega simboliza un compromiso tangible con el fortalecimiento de la infraestructura de defensa y seguridad nacional del país anfitrión.

Also read Pete Hegseth llegará a Colombia: entregará un avión Hércules y hablará sobre drones

Acuerdo con el ministro Jorge Eduardo Mora

Al llegar a la base aérea, Pete Hegseth recibió honores militares oficiales por parte del ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora, junto con la cúpula militar y policial del país. Durante su estadía, el funcionario estadounidense mantendrá reuniones directas para discutir temas de seguridad bilateral y la cooperación mutua. Estas conversaciones tienen como objetivo consolidar lazos institucionales entre ambas naciones en materia de defensa y protección fronteriza.

Participación en la alianza Escudo de las Américas

Una de las agendas prioritarias de la visita de Hegseth es definir el papel de Colombia en la alianza Escudo de las Américas, una iniciativa de seguridad impulsada por Estados Unidos. Este marco de cooperación regional busca integrar esfuerzos para combatir amenazas transnacionales como el narcotráfico y el crimen organizado. La presencia del secretario de Guerra refuerza la posición de Bogotá como un socio clave en esta estrategia de defensa hemisférica liderada por Washington.

Advertisement

Reprogramación tras la cancelación de JD Vance

Originalmente, la agenda de Pete Hegseth estaba coordinada estrechamente con la visita programada del vicepresidente estadounidense, JD Vance, a Colombia. Sin embargo, el desplazamiento del vicepresidente fue cancelado, lo que requirió una reprogramación inmediata de los eventos. A pesar de este cambio en la jerarquía de la delegación estadounidense, el viaje de Hegseth se mantuvo, demostrando la prioridad que EE. UU. asigna a este bloque de reuniones diplomáticas y de cooperación militar.

Contexto diplomático posterior a la reunión venezolana

La cronología de la visita de Hegseth es notable por incluir una parada previa en Venezuela, donde se reunió con Delcy Rodríguez. Este movimiento diplomático precede directamente a la firma de un nuevo acuerdo de cooperación militar anunciado entre ambos países. La secuencia de eventos sugiere una estrategia de diálogo bilateral compleja, donde la cooperación militar en Colombia se entrelaza con la gestión de relaciones en Venezuela. El ministro Mora y la cúpula militar colombiana han facilitado este entorno de alta visibilidad para asegurar el éxito de estas iniciativas regionales.