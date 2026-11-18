El secretario de Defensa de EE. UU. firma pacto con Venezuela para erradicar narcotráfico y profesionalizar fuerzas armadas en la capital tras la caída de Maduro.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció un nuevo acuerdo de cooperación militar con Venezuela durante una visita sorpresiva a Caracas el miércoles 18 de noviembre. Esta intervención lo convierte en el funcionario de mayor rango en pisar territorio venezolano desde que las fuerzas estadounidenses depusieron al expresidente Nicolás Maduro en operaciones previas.

Contexto político y seguridad fronteriza

Hegseth llegó a la capital venezolana inmediatamente después de evitar un voto de censura en el Congreso estadounidense, que cuestionaba su manejo de conflictos regionales en Irán y ataques contra embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico. Estos enfrentamientos habían resultado en más de 200 fallecimientos y generaron gran debate político en Washington.

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La televisión estatal venezolana transmitió imágenes del secretario de Defensa junto a la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, dentro del palacio presidencial de Miraflores. Las autoridades locales destacaron la normalización de las relaciones diplomáticas y militares bajo esta nueva fase de colaboración técnica.

Detalles del acuerdo y la operación Resolucion Absoluta

El acuerdo bilateral busca garantizar que el pueblo venezolano esté protegido de amenazas externas, narcoterroristas y criminales, asegurando la soberanía nacional. Hegseth enfatizó que la cooperación aprovechará la experiencia del Departamento de Defensa estadounidense para fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas locales.

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El secretario también reconoció la operación "Resolución Absoluta", un ataque militar coordinado el 3 de enero que resultó en la captura de Maduro y su esposa. Durante esta incursión, que duró 48 minutos, murieron alrededor de un centenar de personas, incluyendo treinta agentes cubanos que custodiaban al mandatario depuesto.

Reacciones oficiales y transformación militar

Delcy Rodríguez describió el pacto como una reanudación de la relación técnico-militar tras años de tensión, resaltando el acceso a nuevas tecnologías y capacitación para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hegseth ironizó sobre la promesa fallida de Maduro de "vengan por mí", señalando que la respuesta militar fue precisa y no dejó bajas estadounidenses.

John Barret, encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, agradeció la presencia de Hegseth y vinculó la estabilidad actual con el éxito de las operaciones anteriores. El Pentágono afirmó estar listo para apoyar reformas profundas en el sector de seguridad para erradicar redes criminales y profesionalizar las fuerzas armadas.

Impacto futuro en la región y próximos pasos

La nueva alianza marca un contraste con los acuerdos previos de Hugo Chávez y Maduro con Rusia y China, orientándose ahora hacia la modernización bajo estándares internacionales. Se espera que la cooperación se concrete en etapas, comenzando con la evaluación de necesidades logísticas y la implementación de protocolos de seguridad compartidos.

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Este desarrollo geopolítico ocurre mientras Estados Unidos navega tensiones con Irán y busca consolidar su influencia en América Latina. La visita de Hegseth simboliza un cambio de estrategia hacia la intervención directa y la cooperación selectiva con gobiernos transicionales en la región.