El secretario de Defensa estadounidense visita Bogotá para coordinar seguridad y entregar aeronaves clave. Jorge Mora confirma la cooperación militar.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, arribará este miércoles a Colombia para una visita diplomática y estratégica de alto nivel. El objetivo central del viaje es fortalecer los lazos de cooperación militar y de seguridad bilateral entre ambas naciones. Durante su estancia, Hegseth tiene la misión oficial de entregar una dotación de aeronaves militares C-130 Hércules a la Fuerza Pública colombiana. Esta llegada representa un paso significativo en la modernización de los medios aéreos del país sudamericano.

Entrega de aeronaves C-130 y capacidades operativas

El ministro de Defensa de Colombia, Jorge Mora, confirmó públicamente este anuncio ante el Congreso de la República. Mora aclaró que la delegación estadounidense está encabezada por el secretario de Guerra y no por el vicepresidente JD Vance, como se había especulado inicialmente. La entrega inicial incluye un avión C-130, con la posibilidad de que se sumen otras dos unidades del mismo modelo. Estas aeronaves son esenciales para la Fuerza Aérea Colombiana debido a su versatilidad y gran capacidad de carga. Cada avión puede transportar hasta 16 toneladas de carga útil o hasta 110 soldados armados y completamente equipados.

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Cooperación antidrogas y Escudo de las Américas

La agenda de trabajo no se limitará a la transferencia de equipos físicos, sino que abarcará temas estratégicos de seguridad. Mora indicó que se discutirá cómo Estados Unidos continuará apoyando a Colombia en la recuperación de la seguridad de sus ciudadanos. Un punto central de estas conversaciones es la participación de Colombia en el Escudo de las Américas. Esta alianza antidrogas es una iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump que reúne a una veintena de países para combatir el narcotráfico. La cooperación en este marco busca intensificar los esfuerzos conjuntos contra las redes criminales.

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Contexto político y visitas previas de oficiales estadounidenses

Esta visita se enmarca en una serie de movimientos diplomáticos recientes en la región. Hegseth llega apenas días después de que el máximo oficial militar estadounidense, Dan Caine, visitara el país para coordinar operaciones antinarcóticos. Ambas visitas ocurren en plena ofensiva conjunta de Estados Unidos y Colombia contra el tráfico de drogas. Es importante notar que la presencia del secretario de Defensa sustituye a la visita cancelada del vicepresidente JD Vance, quien tenía programada una gira para este mes. La cancelación de la gira del vicepresidente fue mencionada por Mora para desmentir rumores sobre su presencia.

Críticas internas y situación del Pentágono

El viaje de Hegseth ocurre en un momento político complejo para él y su administración en Washington. Tras la derrota republicana en las elecciones de medio plazo, el congresista Thomas Massie formuló acusaciones graves contra el secretario. Massie alegó mal manejo de la guerra con Irán, extralimitación en cambios de personal y ejecuciones extrajudiciales en ataques a narcolanchas. Estas acusaciones se relacionan con ataques en el Caribe y el Pacífico. Sin embargo, las investigaciones y procesos políticos recientes indican que dichas acusaciones no prosperaron legalmente. A pesar de este contexto doméstico, Hegseth mantiene su calendario internacional con parada prevista en Venezuela.