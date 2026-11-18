El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, visitó Bogotá el 18 de noviembre para entregar un avión C-130 y fortalecer la cooperación bilateral con Colombia.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aterrizó sobre las 5:00 de la tarde del miércoles 18 de noviembre en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), ubicado en la capital colombiana, Bogotá. Este arribo oficial marca el inicio de una visita diplomática de alto nivel diseñada para consolidar lazos estratégicos entre ambas naciones en materia de defensa y seguridad regional.

La presencia del alto funcionario estadounidense se produce inmediatamente después de que completara una agenda previa en Venezuela, donde sostuvo una reunión con la vicepresidenta del país vecino, Delcy Rodríguez. Durante ese intercambio, Hegseth anunció la creación de un nuevo acuerdo de cooperación militar entre Estados Unidos y Venezuela, un movimiento diplomático significativo que precede su llegada a la capital colombiana.

Also read Hegseth llega a Colombia para entrega de aviones Hércules y acuerdo de seguridad

Protocolo de Bienvenida Militar en Bogotá

Al momento de su llegada al terminal militar Catam, Pete Hegseth fue recibido con todos los honores militares correspondientes a su rango y cargo. El protocolo contó con la presencia destacada del ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora, quien encabezó la recepción oficial en el lugar.

Junto al jefe del portafolio de Defensa, la cúpula militar y de Policía de Colombia también participaron en el acto de bienvenida, demostrando el nivel de importancia que se le otorga a esta delegación en el contexto actual de la política de seguridad nacional y las relaciones bilaterales entre los gobiernos.

Advertisement

Agenda de Seguridad y Alianza Escudo de las Américas

Durante su estadía en la capital, Pete Hegseth sostendrá reuniones técnicas y estratégicas centradas en la seguridad, la cooperación bilateral y los temas de defensa. Estos encuentros tendrán como objetivo fortalecer los mecanismos de coordinación entre las fuerzas armadas de ambos países para enfrentar desafíos comunes.

Un pilar fundamental de esta agenda es la discusión sobre la participación activa de Colombia en la alianza Escudo de las Américas, una iniciativa promotora de seguridad regional impulsada por Estados Unidos. Esta alianza busca mejorar la capacidad de respuesta conjunta frente a amenazas transnacionales y delitos organizados en el área del Caribe y Sudamérica.

Entrega de Activos Estratégicos C-130

Uno de los momentos culminantes de esta visita institucional será la entrega formal de un avión Hércules C-130 al país. Este activo aéreo está diseñado específicamente para fortalecer las capacidades estratégicas y operativas de transporte de la Fuerza Pública, brindando herramientas logísticas vitales para misiones humanitarias y de defensa.

Esta entrega representa un compromiso tangible de Estados Unidos con el fortalecimiento de las capacidades operativas de Colombia, proporcionando equipamiento de clase mundial que mejorará la movilidad y el despliegue rápido de recursos en diversas geografías del territorio nacional.

Advertisement

Reprogramación del Viaje de JD Vance

La visita de Pete Hegseth se había programado inicialmente como parte de una agenda conjunta que incluía el viaje del vicepresidente estadounidense, JD Vance, a Colombia. Sin embargo, la agenda del vicepresidente fue posteriormente cancelada, lo que generó incertidumbre sobre la continuidad de la misión diplomática en esa fecha.

No obstante, el desplazamiento de Pete Hegseth se mantuvo vigente y fue reprogramado para llevar a cabo los planes acordados. Esta decisión confirma la prioridad que Estados Unidos otorga a la relación bilateral con Colombia, asegurando que los objetivos de cooperación y entrega de activos se cumplan según lo previsto.