El secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth llegó a Colombia para reafirmar la alianza contra el narcotráfico. La visita incluye entrega de aviones y preparación de la cumbre de 2027.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, arribó este miércoles a la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, para iniciar una visita diplomática de alto nivel destinada a consolidar la cooperación militar y política entre ambas naciones. Esta jornada representa la segunda etapa de su gira por América Latina, la cual comenzó esta misma mañana en Caracas y finalizará en Quito, Ecuador, con el objetivo expreso de fortalecer los lazos estratégicos regionales.

Cooperación contra el narcotráfico y la coalición regional

Hegseth declaró enfáticamente que Washington y Bogotá están comprometidos juntos en la lucha contra el narcotráfico, asegurando que la alianza tiene como misión encontrar, cazar, matar y vencer al narcoterrorismo. Durante una breve comparecencia ante los medios de comunicación, en la que no se admitieron preguntas periodísticas, el funcionario estadounidense enfatizó la efectividad de actuar unidos y resaltó el esfuerzo conjunto de todos los países miembros del Escudo de las Américas.

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Esta coalición hemisférica, impulsada por el presidente Donald Trump, cuenta con la coordinación de 19 naciones que comparten el objetivo común de erradicar el tráfico de drogas en la región. Hegseth subrayó que la unidad entre los Estados participantes es fundamental para la eficacia de estas operaciones, marcando un cambio significativo en la dinámica de seguridad internacional tras el cambio de administración en Colombia.

Contexto político y nuevo liderazgo en Colombia

La presencia de Hegseth en la capital colombiana se entiende como parte del acercamiento bilateral tras la llegada a la presidencia de Abelardo De La Espriella, quien asumió el cargo el 7 de agosto. Esta iniciativa de realineamiento con Estados Unidos contrasta notablemente con el periodo de enfriamiento de relaciones que caracterizó la gestión de su predecesor, el izquierdista Gustavo Petro, quien gobernó entre 2022 y 2026. Colombia se sumó al Escudo de las Américas poco después de la toma de posesión de De La Espriella.

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Este giro estratégico fue precedido por visitas diplomáticas clave, como la del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a Barranquilla el 8 de septiembre, donde se reunió con De La Espriella en lo que constituyó el primer encuentro de alto nivel entre ambos gobiernos desde el cambio de mando. Adicionalmente, la semana anterior, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, visitó Bogotá para fortalecer la cooperación militar.

Entrega de equipos militares y preparación de cumbres futuras

Durante su estancia en Bogotá, Hegseth aprovechó la ocasión para oficializar la entrega a Colombia del primer aviones militares de carga Lockheed C-130 Hercules, el primero de una serie de equipamientos planificados. Esta transferencia simboliza la profundidad de la nueva alianza defensiva y responde a las necesidades operativas de seguridad interna que el presidente De La Espriella ha priorizado.

El ministro colombiano de Defensa, Jorge Eduardo Mora, se mostró convencido del resultado positivo de esta cooperación, destacando la importancia estratégica de los recursos entregados. Mora coincidió con Hegseth en la necesidad de acabar con la criminalidad que azota al país, incluyendo masacres, atentados, bombas y ataques con drones que afectan a la población civil.

Próximos pasos y ejercicios conjuntos militares

Tras completar su paso por Colombia, el secretario de Guerra estadounidense tiene previsto desplazarse a Ecuador, otro país miembro del Escudo de las Américas, donde cerrará su gira latinoamericana. Esta visita se enmarca en la continuidad de los ejercicios militares conjuntos que se prolongaron por un mes y en los que participaron 350 soldados estadounidenses y 400 colombianos.

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El jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, llegó al país andino un día antes del cierre de dichos ejercicios, reforzando la infraestructura de apoyo logístico y táctico. Por su parte, Hegseth señaló que esta visita es apenas la primera de muchas y anunció que la próxima cumbre del Escudo de las Américas, prevista para principios de 2027, tendrá lugar en Medellín, al noroeste de Colombia.