El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, oficializó la entrega del avión C-130 a Colombia y reafirmó la cooperación bilateral contra el narcoterrorismo.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, arribó este miércoles a la base aérea de Catam en Bogotá para establecer directrices clave en la estrategia de seguridad entre ambas naciones. La visita del funcionario estadounidense tuvo como objetivo principal definir las prioridades en materia de apoyo militar para enfrentar el creciente fenómeno del narcoterrorismo en el territorio colombiano.

Hegseth llegó procedente de Caracas en la tarde del día anterior, donde fue recibido institucionalmente por el ministro de Defensa, Jorge Mora, y el canciller Ómar Bula, junto con altos mandos de las fuerzas armadas colombianas. La agenda del secretario de Guerra incluyó una reunión a puerta cerrada con delegados del gobierno nacional para exponer las necesidades urgentes frente a la expansión territorial de los grupos criminales y la evolución de las guerras de drones.

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Entrega del avión Hércules C-130

Una de las medidas más concretas de este encuentro fue la oficialización de la entrega de un avión Hércules C-130 para las fuerzas aéreas de Colombia. Este equipo es fundamental para el transporte de tropas y carga, y reemplaza a la aeronave que la nación suramericana perdió el pasado 23 de marzo en Putumayo. El accidente aéreo que ocurrió en esa fecha dejó 69 militares muertos, un evento que resaltó la necesidad de renovar y fortalecer la flota operativa del país.

Defensa de la soberanía y cooperación

Pete Hegseth utilizó su presencia en territorio nacional para desmentir publicly afirmaciones periodísticas recientes. Reafirmó el compromiso de apoyo a Colombia y rechazó tajantemente una publicación de The New York Times que citaba fuentes de la Casa Blanca indicando que Bogotá había declinado la propuesta de Washington de ejecutar operaciones militares conjuntas contra blancos terrestres.

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El funcionario declaró que dicha información es totalmente falsa y subrayó que la cooperación binacional se rige por el absoluto respeto a la soberanía colombiana. Este desmintido busca clarificar la posición oficial frente a la opinión pública internacional y local, asegurando que la estrategia de seguridad se desarrolla bajo el liderazgo y consentimiento del gobierno nacional.

Estrategia operativa contra explosivos

Antecedentes inmediatos a esta visita incluyen la implementación de una estrategia operativa por parte del Ministerio de Defensa para blindar carreteras y peajes. En apenas 12 días, siete puestos de control vehicular sufrieron atentados terroristas, lo que motivó el despliegue de patrullajes con drones y la intensificación de labores de inteligencia. Este plan busca anticipar acciones contra la infraestructura de transporte mediante la permanencia de unidades motorizadas y controles rigurosos.

Los resultados de esta estrategia se materializaron tempranamente esta semana. El martes 17, el Ejército evitó un atentado en el peaje de Flandes, Tolima, interceptando un taxi abandonado con 60 kilos de explosivos. Posteriormente, al amanecer del miércoles en el peaje El Contadero, Nariño, los soldados interceptaron a un sospechoso cuya bomba estalló prematuramente, causando su muerte.

Operación Patriot Deval en Valle del Cauca

El presidente Abelardo de la Espriella anunció el inicio de la Operación Patriot Deval desde la madrugada de ayer en 18 municipios de Valle del Cauca. Este operativo está liderado por 626 policías con el apoyo de las Fuerzas Militares, la Fiscalía y autoridades territoriales, buscando desarticular estructuras criminales en la región.

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Los balances preliminares de esta intervención han sido contundentes. Durante la primera fase de la operación se lograron 60 capturados, de los cuales 28 eran por orden judicial y 32 en flagrancia. Las autoridades realizaron 63 allanamientos y decomisaron 1.335 kilos de estupefacientes, así como 9 armas de fuego y traumáticas, 198 cartuchos, 4 vehículos incautados y 4 automotores recuperados.

Además de la incautación de sustancias y armas, la operación logró recuperar 24 celulares y $6'196.000 en efectivo, junto con 4.450 cajetillas de cigarrillos de contrabando. El jefe de Estado precisó que esta operación continúa activa y que se informará constantemente sobre sus avances futuros para mantener a la ciudadanía al tanto del impacto en la seguridad.

Refuerzos en Huila y reacciones

La respuesta a la inseguridad también se refleja en otras regiones del país. El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el despliegue de un batallón de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 13 (Fudra 13) y la activación del Bloque de Seguridad Urbana (Bosur) en Neiva, Huila. Estas medidas incluyen el refuerzo de instalaciones policiales y la protección de puntos estratégicos del Estado en la zona rural.

En esta región, la policía logró interceptar un vehículo en El Pital con cerca de 180 kilos de material explosivo, frustrando así un nuevo atentado terrorista. No obstante, estos operativos han recibido críticas de sectores de la oposición y del exterior, incluyendo comentarios de figuras internacionales sobre la proporción entre allanamientos y decomisos realizados.