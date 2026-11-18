El secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, aterriza el 18 de noviembre en Bogotá para entregar un avión C-130 y reunirse con el ministro Jorge Eduardo Mora.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, arribará a Colombia este miércoles 18 de noviembre con una agenda estratégica centrada en la cooperación de seguridad bilateral. El punto culminante de esta visita oficial será la entrega formal de un avión de transporte militar C-130, un activo clave para las capacidades logísticas de las Fuerzas Militares colombianas. Esta misión se consolida como un paso significativo en la continuación del apoyo técnico y material que Washington ha mantenido con Bogotá en los últimos años.

Detalles de la visita y entrega del avión C-130

El ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora, confirmó en una intervención ante el Congreso que la delegación estadounidense está programada para aterrizar en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), ubicado en Bogotá, alrededor de la 1:00 de la tarde. Durante su estadía, que se extenderá hasta las horas de la noche, Hegseth sostendrá reuniones bilaterales con el titular de Defensa colombiano y con el comandante general de las Fuerzas Militares, el general Erik Rodríguez. Mora señaló explícitamente que la entrega inmediata corresponde al primer avión C-130, y indicó que es probable que la delegación incluya la llegada de dos aeronaves adicionales, temas que serán abordados directamente en las negociaciones. La presencia de Hegseth reemplaza la visita originalmente planeada para el vicepresidente JD Vance, quien canceló su trayecto programado para los días 20 y 21 de noviembre debido a las consecuencias políticas derivadas de las recientes derrotas legislativas del Partido Republicano en Estados Unidos.

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Agenda de seguridad y el Escudo de las Américas

Las conversaciones entre las altas autoridades colombianas y el representante del Departamento de Guerra se extenderán más allá de la recepción de maquinaria militar. Entre los temas prioritarios figuran los desafíos emergentes en el control del espacio aéreo, específicamente el uso creciente de drones por parte de organizaciones armadas ilegales en territorio nacional. Además, se analizarán las vías para la posible incorporación de Colombia en la iniciativa de seguridad regional conocida como 'Escudo de las Américas', un esquema diseñado para coordinar la vigilancia y defensa frente a amenazas transnacionales. Mora enfatizó que esta interacción busca establecer nuevas líneas de apoyo para retomar y fortalecer la seguridad de los ciudadanos colombianos, alineando las estrategias nacionales con los objetivos de cooperación internacional.

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Trayectoria militar de Hegseth y contexto político

Pete Hegseth asumió el cargo como el vigésimo noveno secretario de Defensa de Estados Unidos el 25 de enero de 2025, durante el segundo mandato presidencial de Donald Trump. Es importante precisar que, aunque la institución lleva el nombre oficial de Departamento de Defensa, una orden ejecutiva firmada por el mandatario autorizó el uso de las denominaciones 'secretario de Guerra' y 'Departamento de Guerra' como nombres secundarios, contexto en el que se enmarca su titulación actual. Antes de ingresar al gobierno, Hegseth poseía una sólida trayectoria institucional vinculada a las fuerzas armadas. Se graduó de la Universidad de Princeton en 2003 y posteriormente sirvió como oficial de infantería en la Guardia Nacional del Ejército estadounidense.

Legado operativo y distinciones militares

La experiencia operativa de Hegseth incluye despliegues internacionales en zonas de conflicto críticas como Guantánamo, Irak y Afganistán, lo que otorga a su gestión un perfil técnicamente fundamentado en la experiencia de campo. Durante su carrera, desempeñó funciones administrativas y de mando en el Estado Mayor de la Guardia Nacional, acumulando un historial de reconocimientos que subrayan su perfil profesional. Entre sus distinciones militares se cuentan dos medallas Estrella de Bronce, una Medalla de Encomio Conjunta y dos Medallas de Encomio del Ejército, logros que reflejan una trayectoria marcada por el servicio continuo y la capacitación táctica.