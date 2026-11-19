El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, y el presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, confirman su unión contra el crimen organizado durante la visita oficial a Bogotá el 18 de noviembre de 2025.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó oficialmente la capital colombiana el miércoles 18 de noviembre para reafirmar la cooperación bilateral contra el narcotráfico. Durante su estancia en Bogotá, Hegseth sostuvo declaraciones contundentes junto al presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, tras una gira regional que también incluyó paradas en Caracas y Quito. El objetivo central de este encuentro diplomático y militar es derrotar a las organizaciones criminales que operan en la región sudamericana.

Declaraciones de Hegseth sobre la lucha armada

Pete Hegseth declaró expresamente que Estados Unidos y Colombia están "totalmente alineados" en la persecución del narcoterrorismo. Al llegar a la capital, el funcionario estadounidense no dudó en enfatizar la agresividad de la nueva estrategia conjunta al afirmar: "Vamos a encontrarlos, vamos a cazarlos, vamos a matarlos y vamos a vencer al narcoterrorismo". Estas palabras subrayan el cambio de enfoque hacia una acción militar directa contra las estructuras del crimen organizado.

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El Escudo De Las Américas y su impacto

La iniciativa clave detrás de esta reunión es el Escudo De Las Américas, una coalición hemisférica contra el narcotráfico impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump. Hegseth destacó el liderazgo claro de los mandatarios Donald Trump y Abelardo De La Espriella como factores determinantes para el éxito de la alianza. La coordinación entre los integrantes de esta alianza se considera esencial para obtener mejores resultados operativos frente a las estructuras criminales transnacionales.

Respuesta de los ministros colombianos

El canciller colombiano, Omar Bula, respaldó firmemente el propósito de la cooperación regional y señaló que uno de los principales objetivos es poner fin a la violencia que afecta a la población civil. Bula advirtió que Colombia "está en las garras del crimen organizado" y destacó que acabar con las masacres, los atentados, las bombas y los ataques con drones son prioridades absolutas para el gobierno de De La Espriella. Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, expresó su confianza en que el fortalecimiento de la cooperación militar con Washington traerá consecuencias positivas para el país.

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Entrega de equipamiento militar y logística

Como parte tangible del fortalecimiento de lazos, Estados Unidos oficializó la entrega del primer avión de carga militar Lockheed C-130 Hercules destinado a la fuerza aérea colombiana. Este equipamiento simboliza la renovación de las capacidades operativas de las fuerzas armadas de Colombia en el marco de la nueva relación bilateral. Hegseth anticipó que su visita a Colombia será la primera de varias, confirmando que Medellín será la sede de la próxima cumbre del Escudo De Las Américas, prevista para principios de 2027.

Contexto geopolítico y acercamiento diplomático

La visita de Pete Hegseth marca un punto de inflexión tras el distanciamiento caracterizado durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro entre 2022 y 2026. Colombia fue incorporada al Escudo De Las Américas poco después de que Abelardo De La Espriella asumiera la Presidencia el 7 de agosto. Este acercamiento fue precedido por la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a Barranquilla el 8 de septiembre, donde mantuvo su primera reunión de alto nivel con De La Espriella. La consolidación de esta alianza se reforzó la semana pasada con la llegada a Bogotá del jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, quien participó en ejercicios militares conjuntos con 750 soldados en total.