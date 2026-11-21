Peter Manjarrés confirma la mejora de Kbeto Zuleta en Barranquilla, pero señala que el artista desconoce la gravedad del accidente que cobró tres vidas en octubre.

El intérprete vallenato Kbeto Zuleta se encuentra en proceso de recuperación en Barranquilla tras el grave accidente de tránsito que afectó a su agrupación el 26 de octubre. Peter Manjarrés, compañero de escenario y testigo presencial, compartió detalles sobre el estado de salud del cantante durante una entrevista con la emisora Tropicana. Según los informes más recientes, el músico muestra avances positivos en su salud física, aunque persisten señales de confusión emocional ante la magnitud de la tragedia.

Detalles de la Recuperación y Visita Inesperada

La información más reciente sobre la evolución de Kbeto Zuleta fue revelada por Peter Manjarrés, quien aseguró que el artista permanece despierto y consciente. Durante su estancia en el centro médico, Kbeto recibió la visita de Abelardo de la Espriella, un encuentro que tomó por sorpresa al cantante. Esta reacción de extrañeza fue descrita por Manjarrés como un indicio de que el músico aún no termina de asimilar el apoyo recibido ni la realidad de la situación que ha vivido.

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Manjarrés, quien también visitó al intérprete, confirmó que la conciencia del paciente está intacta. Sin embargo, señaló una desconexión importante respecto a los eventos fatales del siniestro. El colega de Kbeto Zuleta comentó que el artista no dimensiona lo ocurrido, posiblemente porque los familiares aún no le han informado sobre las muertes de sus compañeros. Esta protección emocional podría ser parte del proceso de duelo que el músico está comenzando a enfrentar.

Ruptura Emocional y Reacción ante el Suceso

Un momento particularmente revelador ocurrió cuando Abelardo de la Espriella se presentó en la habitación de Kbeto Zuleta. Según relatos difundidos por Publimetro, el artista preguntó sorprendido qué hacía el famoso compositor allí. Esta pregunta evidencia el estado de shock en el que se encuentra el vallenato, quien sigue procesando el evento traumático que lo separó de sus amigos y colegas de gira.

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La confusión de Kbeto Zuleta resalta la brecha entre su estado físico y mental. Aunque Manjarrés observa mejoras tangibles en su recuperación, la carga emocional de haber sobrevivido a un incidente mortal es inmensa. El intérprete señaló que es probable que la familia del cantante esté protegiéndolo de ciertos detalles gráficos para facilitar su estabilidad inicial. Esta estrategia de cuidado ha sido común en casos similares donde la sorpresa es el primer escalón del duelo.

Cronología del Accidente y Víctimas Fatídicas

La tragedia que marcó este período ocurrió cuando el autobús que transportaba a la agrupación cayó desde un puente sobre el río Ariguaní. El incidente sucedió mientras el grupo regresaba de una presentación artística. Las autoridades y testigos confirman que el vehículo perdió el control o fue involucrado en el accidente que provocó la caída mortal. Este punto geográfico, el río Ariguaní, se ha convertido en el escenario de un duelo colectivo para el género vallenato.

El balance final del siniestro incluye tres víctimas mortales identificadas dentro de la agrupación. Harold David Santana, guitarrista de la banda, perdió la vida en el momento del impacto. Geovanny Lobo, quien se desempeñaba como corista, también fue una de las fatalidades confirmadas. Radamel Uribe, otro miembro del elenco, falleció posteriormente debido a la gravedad de las lesiones recibidas durante la caída. Estas pérdidas han sumido al género en un profundo estado de luto.

Respuesta Comunitaria y Perspectivas Futuras

Desde que ocurrió el accidente, la comunidad artística y los seguidores de Kbeto Zuleta han mantenido una vigilancia constante sobre su evolución. Peter Manjarrés ha servido como vocero oficial, asegurando que el estado del cantante genera esperanza entre sus allegados. La mejoría física es un elemento clave para el futuro, pero el reto de la reconstrucción emocional permanece abierto. El apoyo de figuras como Abelardo de la Espriella refleja la solidaridad del entorno vallenato.

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A pesar de la preocupación inicial, las noticias recientes sugieren un camino hacia la normalidad progresiva. Kbeto Zuleta sigue recibiendo mensajes de apoyo de familiares, amigos y representantes del género. El cantante permanece bajo atención médica en Barranquilla, donde el equipo de salud monitorea su recuperación. El enfoque actual se centra en permitir que el músico asiente paso a paso en su nueva realidad, protegido por el cariño de su comunidad y la paciencia de sus seres queridos.