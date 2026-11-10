Petro abandona X para trasladar su presencia a WhatsApp

El expresidente Gustavo Petro anunció que migrará su cuenta principal de X a WhatsApp, citando sesgos algorítmicos y el contexto de las investigaciones por 'sexocontratos'.

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, confirmó la noche del lunes 9 de octubre que dejará de utilizar la plataforma X como su canal de comunicación principal. El exmandatario realizó esta revelación a través de una publicación en su propia red social X, donde explicó que su decisión responde a restricciones percibidas sobre la difusión de ideas progresistas. Petro señaló que considera que existen afinidades entre la plataforma y la extrema derecha, argumentando que los algoritmos priorizan contenidos de odio sobre la razón y la democracia.

Cambio de estrategia en redes sociales

Petro detalló que ya ha definido la nueva plataforma que utilizará para mantenerse en contacto con la ciudadanía. Indico específicamente que comenzará a potenciar su canal de WhatsApp, el cual pasará a ser su cuenta personal y principal de ahora en adelante. Esta transición implica un cambio significativo en la gestión de su comunicación política y personal, alejándose del microblogging para optar por mensajería directa.

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El expresidente cuantificó el alcance que espera obtener en esta nueva plataforma, afirmando que reducirá su audiencia de los actuales 9,1 millones de seguidores en X a 600.000 contactos en WhatsApp. Aunque reconoce esta baja numérica, Petro sostuvo firmemente que cree que puede ayudar más a la democracia desde esta red, priorizando la calidad de la interacción y la cercanía sobre la mera cantidad de usuarios alcanzados.

Contexto de investigaciones por sexocontratos

Este anuncio se produce en un momento políticamente delicado para el exmandatario, quien enfrenta múltiples señalamientos y investigaciones judiciales relacionadas con los "sexocontratos" durante su gobierno. Estas denuncias, que implican el presunto uso de dineros públicos para relaciones sexuales, fueron reveladas inicialmente por la comunicadora Deyci Jiménez, quien asegura haber mantenido una relación sentimental con Petro.

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La situación judicial se intensificó con la divulgación de nuevo material audiovisual que allegedly evidencia el uso de identidades falsas. La periodista Darcy Quinn, del medio La FM, compartió un video en X que muestra una videollamada realizada a través de Messenger. El registro fue obtenido supuestamente del teléfono celular de Deyci Jiménez y cuenta con el apoyo legal de la Fiscalía General de la Nación, que actualmente posee el material como parte de la investigación.

Detalles de la evidencia audiovisual

El video divulgado por Darcy Quinn permite observar tanto la imagen de los participantes como los mensajes intercambiados durante la conversación, aunque no contiene audio. En la grabación se identifica a Petro como entonces senador, comunicándose con Jiménez mediante una cuenta en redes sociales que utilizaba el nombre falso de Andrés Maldonado Beltrán. Esta prueba busca demostrar el supuesto uso de identidades falsas por parte del expresidente para establecer contacto con Jiménez y otras personas.

La publicación de este material por parte de la periodista ha generado un amplio debate sobre las prácticas de comunicación y las posibles irregularidades éticas y legales en la gestión de contactos oficiales y privados. La Fiscalía continúa su labor de recopilación de pruebas, mientras la opinión pública analiza el impacto de estas revelaciones en la narrativa política colombiana y en la figura del expresidente Petro.