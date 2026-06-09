Petro acepta la renuncia de Carlos Carrillo y nombra a Rafael Cruz como encargado de la UNGRD

El presidente Gustavo Petro aprobó la renuncia de Carlos Carrillo como director de la UNGRD tras su suspensión por una investigación de la Procuraduría. Mientras se decide el nuevo director permanente, el subdirector Rafael Cruz asume la gestión interina, garantizando la continuidad de la atención de emergencias y la restauración de la confianza institucional.

Gustavo Petro ha aceptado formalmente la renuncia de Carlos Alberto Carrillo Arenas al cargo de director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ( UNGRD ).

La decisión se formalizó mediante un decreto donde se lee: "Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia presentada por el señor Carlos Alberto Carrillo Arenas al empleo de director general, código 0015, grado 24 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres". La medida surge tras la suspensión impuesta por la Procuraduría General de la Nación, que desencadenó una investigación por presunta participación del exdirector en actividades políticas, una acusación que ha generado intenso debate dentro del Ejecutivo.

La salida de Carrillo se produce en un contexto en que el Gobierno busca restablecer la confianza en una entidad pública que había sido sacudida por un escándalo de corrupción que involucró a funcionarios como Olmedo López y Sneyder Pinilla, y cuyo prestigio se vio seriamente deteriorado por la percepción de falta de transparencia en la gestión de recursos para emergencias y adaptación al cambio climático. Mientras se define quién asumirá la conducción permanente de la UNGRD, el presidente Petro nombró a Rafael Enrique Cruz Rodríguez, subdirector general de la unidad, como encargado interino.

La designación tiene como objetivo garantizar la continuidad operativa de la agencia, evitar interrupciones en la atención de desastres naturales y proteger a las poblaciones vulnerables que dependen de su labor. En el comunicado oficial se destaca que la gestión de Cruz ha generado resultados concretos en los territorios más expuestos a fenómenos climáticos extremos, fortaleciendo los sistemas de alerta temprana y la coordinación con los gobiernos locales.

Además, se subraya la necesidad de reforzar los controles internos y de aplicar mecanismos de seguimiento que impidan la repetición de prácticas irregulares que empañaron la gestión anterior. La trayectoria de Carlos Carrillo en la UNGRD estuvo marcada por múltiples enfrentamientos con altos funcionarios del gobierno.

Entre los episodios más sonados se encuentran sus disputas públicas con Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación, por el manejo de los recursos destinados a la atención de emergencias y la adaptación al cambio climático, y sus críticas abiertas al superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, a quien llegó a calificar de "hampón". Estas confrontaciones evidenciaron tensiones internas que trascendieron el ámbito institucional y se convirtieron en un tema recurrente en los medios de comunicación.

A pesar de que Carrillo había sido nombrado a principios de 2024 con el objetivo de recuperar la credibilidad de la UNGRD, su paso por la entidad quedó ensombrecido por estos choques y por la investigación de la Procuraduría, que finalmente culminó en su suspensión y posterior renuncia. La administración de Petro, ahora, se enfrenta al reto de consolidar una dirección que combine experiencia técnica con la garantía de que las decisiones se mantengan al margen de influencias políticas, en aras de proteger a la población colombiana frente a los riesgos naturales cada vez más frecuentes.

En paralelo, el panorama político nacional se ha visto agitado por la apertura de una nueva investigación contra el propio presidente Gustavo Petro por presunta participación reiterada y sistemática en política, según la Comisión de Acusación. La denuncia, que data de 2023, ha alimentado la polémica y ha sido aprovechada por la oposición para cuestionar la legitimidad de su gobierno.

Figuras como la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez han arremetido contra integrantes del gobierno, acusando a Iván Cepeda y a la campaña de Petro de mantener un "doble discurso" y de manipular procesos judiciales. Estos señalamos, sumados a la controversia en torno a la UNGRD,{ "...

" } se inscriben en un escenario político de alta tensión, donde la transparencia y la gestión pública están bajo un escrutinio intensificado





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