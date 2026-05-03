Petro Acusa a Ecuador de Proporcionar Armas a Grupos Armados en Colombia

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha acusado a Ecuador de ser la fuente de armas y explosivos utilizados por grupos armados ilegales en ataques contra civiles en el departamento del Cauca, intensificando las tensiones diplomáticas entre ambos países. El mandatario afirma que Ecuador sabotea el programa de paz colombiano y busca desestabilizar las elecciones.

El presidente colombiano, Gustavo Petro , ha intensificado sus críticas hacia Ecuador , acusando al país vecino de ser la fuente de armamento y explosivos utilizados por grupos armados ilegales en ataques contra la población civil en el departamento del Cauca .

Estas declaraciones, realizadas a través de su cuenta en la red social X, se producen en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas entre Colombia y Ecuador. Petro afirma que las municiones y los explosivos que causan la muerte de civiles en el Cauca provienen directamente de Ecuador, ingresando a través de la frontera compartida.

Esta acusación no es nueva, pero se ha vuelto más contundente tras el reciente atentado en la Vía Panamericana, cerca de Cajibío, que dejó un saldo trágico de al menos 20 civiles muertos y más de 30 heridos, un ataque que el gobierno colombiano atribuye a disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El mandatario colombiano no ha proporcionado evidencia concreta que respalde sus afirmaciones, aunque sí ha ordenado a los jefes de las Fuerzas Armadas iniciar una investigación exhaustiva para determinar si los explosivos utilizados en el atentado del Cauca tienen su origen en Ecuador.

Petro ha insinuado la existencia de vínculos entre la banda criminal conocida como ‘Los Choneros’, liderada por José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, y el gobierno ecuatoriano.

‘Fito’, un reconocido narcotraficante, escapó de una prisión en Guayaquil en enero de 2024, desencadenando una ola de violencia en Ecuador que llevó al presidente Daniel Noboa a declarar la guerra contra los grupos narcotraficantes. Tras su recaptura en junio de 2025, fue extraditado a Estados Unidos en julio pasado, convirtiéndose en el primer narcotraficante ecuatoriano de alto perfil en ser juzgado en una corte de Nueva York.

Petro argumenta que Noboa está utilizando a Colombia y a su gobierno como una distracción para desviar la atención de los poderosos políticos ecuatorianos involucrados en el narcotráfico. Según el presidente colombiano, estos vínculos entre la política, el poder y el narcotráfico fortalecen a las mafias, lo que ha llevado a Ecuador a convertirse en el mayor exportador mundial de cocaína y a experimentar una tasa de homicidios que duplica la de Colombia.

Además, Petro sostiene que Ecuador está saboteando activamente el programa de paz de Colombia y los esfuerzos para la erradicación de cultivos ilícitos, debido a la oposición de la mafia ecuatoriana y sus aliados políticos. El presidente colombiano incluso sugiere que existe un plan para desestabilizar las elecciones presidenciales colombianas del 31 de mayo, mediante hostigamiento militar y una escalada del conflicto, con el objetivo de favorecer a la oposición de derecha.

Las relaciones entre Bogotá y Quito se han deteriorado significativamente en los últimos meses, marcadas por un intercambio de acusaciones sobre el manejo del narcotráfico y la seguridad en la frontera de 586 kilómetros que comparten ambos países. La situación se ha agravado aún más con la imposición gradual de aranceles por parte de Ecuador a los productos colombianos, alcanzando hasta el 100%, bajo el argumento de que Colombia no está combatiendo eficazmente el narcotráfico en la zona fronteriza.

Esta medida ha desencadenado una guerra comercial y ha llevado a ambos gobiernos a llamar a consultas a sus embajadores en Bogotá y Quito, evidenciando la profunda crisis diplomática que atraviesan ambas naciones. La escalada de tensiones plantea serias preocupaciones sobre la estabilidad regional y la cooperación bilateral en materia de seguridad y comercio





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