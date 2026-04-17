Petro acusa a Marco Rubio de fundamentalismo sionista e influencia negativa en Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó duramente al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, por su supuesta influencia negativa en Donald Trump, atribuyéndole fundamentalismo sionista y olvido de la diversidad latinoamericana. Petro también cuestionó la efectividad de la ONU y la actitud de algunos presidentes latinoamericanos ante el poder estadounidense.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , ha lanzado fuertes críticas al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , acusándolo de estar 'imbuidos de fundamentalismo sionista ' y de 'olvidar la diversidad' de Latinoamérica , lo que, según Petro, influye negativamente en el presidente Donald Trump . En una entrevista concedida a RTVE y EFE, Petro, de origen cubano, afirmó que Rubio 've a Fidel Castro en cada uno de nosotros', sugiriendo que la perspectiva del senador estadounidense está sesgada por su propio pasado y por prejuicios ideológicos.

Petro detalló su visión sobre el entorno de Trump, describiéndolo como un 'entorno de burbujas', donde personas ajenas al presidente, cada una con su propia agenda, compiten entre sí. En este contexto, el mandatario colombiano señaló que la 'agenda más problemática' la encontró en Marco Rubio, a quien calificó de 'imbuidos de fundamentalismo sionista'.

Además, Petro argumentó que Trump, debido a estas 'burbujas comunicacionales que lo rodean permanentemente y por prejuicios', termina alineado en un 'bloque muy destructivo para la humanidad jalonado por Netanayahu, no es al revés, que tiene amigos más fuertes en el gobierno que el mismo Trump'. Esta afirmación sugiere que el primer ministro israelí ejerce una influencia considerable sobre las decisiones de Trump, incluso por encima de las de algunos de sus propios colaboradores.

Esta influencia, según Petro, lleva a Trump a actuar de manera impulsiva, comparando su manejo de situaciones complejas con un videojuego en el que se juega 'con millones de seres humanos' 'sin racionamiento'.

Por otro lado, Petro admitió la ineficacia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para 'enfrentar problemas reales' y su impotencia ante situaciones como la actual de 'genocidio'. Sin embargo, confrontó el discurso de Trump sobre la inutilidad de la ONU, instando a una perspectiva 'democrática' y rechazando la idea de 'arrodillarse'.

Petro lamentó que algunos presidentes latinoamericanos parezcan actuar como 'cortesanos' ante Trump, como si existiera 'un nuevo rey', cuando la historia de la región ha sido un proceso de emancipación de monarquías. El presidente colombiano enfatizó la necesidad de que las naciones se relacionen 'de tú a tú', promoviendo la soberanía y la independencia en las relaciones internacionales.

Sus declaraciones ponen de manifiesto una profunda preocupación por la influencia de agendas particulares en la política exterior estadounidense y la importancia de la autodeterminación de los países latinoamericanos en el escenario mundial. La crítica a Rubio y su supuesto fundamentalismo sionista subraya la tensión existente entre algunas visiones geopolíticas y la búsqueda de un orden internacional más equitativo y diverso, especialmente en la región latinoamericana. La comparación con un videojuego para describir las acciones de Trump resalta la percepción de Petro sobre la superficialidad y el riesgo de decisiones tomadas sin la debida consideración de sus consecuencias humanas y globales.

La postura sobre la ONU, si bien crítica, busca reivindicar su potencial democrático y la necesidad de que las naciones ejerzan su voz de forma independiente, sin someterse a la imposición de voluntades ajenas. En resumen, el discurso de Petro refleja una postura firme en defensa de la soberanía, la diversidad y un enfoque más humano y reflexivo en las relaciones internacionales, contrastando con lo que percibe como influencias perjudiciales en la política estadounidense y la sumisión de algunos líderes latinoamericanos a poderes externos.





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