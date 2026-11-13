Petro admite encuentros con Deicy Jiménez y niega contrato en Hospital San Juan de Dios

El expresidente Gustavo Petro reconoce encuentros sexuales con Deicy Jiménez pero niega haberla contratado en el Hospital San Juan de Dios tras chats revelados por Revista Semana.

El expresidente Gustavo Petro ha intensificado su defensa personal tras las acusaciones formuladas por la joven Deicy Jiménez, reconociendo que mantuvo relaciones sexuales con ella mientras trabajaba en entretenimiento para adultos, aunque insistió en que no tuvieron un encuentro personal formal durante su mandato en la Casa de Nariño. Jiménez desmintió esta afirmación específica, señalando que sí se reunieron entre agosto de 2022 y agosto de 2026, pero aclarando que rechazó la relación íntima en ese momento.

Reconocimiento de encuentros y origen laboral

Petro detalló en su cuenta de X que observó las condiciones laborales de Jiménez en un estudio webcam en el barrio Suba de Bogotá, describiendo lo que percibió como esclavitud laboral, lo que según él motivó su recomendación para que ella buscara un empleo formal basado en sus estudios. Esta solicitud resultó en que Jiménez firmara siete contratos con el Congreso de la República, distribuidos entre la División de Recursos Humanos, la Unidad de Archivo Administrativo y la Primera Vicepresidencia del Senado, donde sus funciones incluían la atención al público y la digitalización de documentos.

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Negativa sobre vinculación hospitalaria

La Revista Semana publicó este jueves conversaciones privadas que sugieren que Petro intentó vincular a Jiménez al Hospital San Juan de Dios a once días de finalizar su presidencia, una institución vinculada a su gestión como alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015. Sin embargo, Petro reiteró en redes sociales que nunca tuvo un encuentro personal con la acusadora durante su presidencia, interpretando las declaraciones de Jiménez como una ratificación de su versión de los hechos.

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Pruebas documentales y respuestas en chats

Un certificado emitido por la subdirectora de Talento Humano del Hospital San Juan de Dios, Camila Andrea Jaime de la Rosa, confirma que la hoja de vida de Jiménez fue recibida el 27 de julio de 2026 para un estudio de verificación de requisitos, pero que no se materializó ningún nombramiento ni posesión en el empleo Auxiliar Administrativo 4044 Grado 13. En las conversaciones reveladas por la periodista Darcy Quinn, Jiménez expresó su decepción al recibir el rechazo, indicando que Petro actuó por cumplir un protocolo más que por un deseo genuino de ayudarla.

Implicaciones legales y políticas actuales

Estas pruebas chat y la documentación hospitalaria forman parte del expediente entregado por Jiménez a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación, donde se investigan los posibles conflictos de interés y el uso indebido de su posición. Petro también refutó las acusaciones sobre manejo de dineros públicos cuando era senador, atribuyendo esas afirmaciones a la periodista Vanessa de la Torre, mientras mantiene su postura de haber intentado facilitar oportunidades laborales legítimas a la joven.