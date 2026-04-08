Petro anuncia medidas ante alza de tasas del Banco de la República y posibles acciones económicas

El presidente Gustavo Petro critica las políticas del Banco de la República, anunciando posibles medidas económicas y expresando preocupación por el impacto de las altas tasas de interés en la producción y el bienestar de los colombianos. El mandatario considera la producción de vivienda nueva como uno de los sectores más afectados. El discurso aborda temas de política nacional, incluyendo la controversia entre Valencia y Cepeda, así como de política internacional.

En un discurso marcado por la firmeza, el presidente Gustavo Petro reiteró sus críticas al Banco de la República por su decisión de incrementar las tasas de interés, una medida que, según el mandatario, ha tenido consecuencias negativas significativas en la economía nacional. Petro, visiblemente preocupado por la situación, no dudó en anunciar que, de ser necesario, recurrirá a medidas extraordinarias para mitigar los efectos de las política s monetarias del banco central.

“Cómo está reunido el congreso y pueden debatirlo que es la emergencia económica suspendida pasa a ser proyecto de ley inmediato, con urgencia, firmado por mí, ojalá mañana podamos hacerlo, para que entre en discusión de nuevo por tercera vez un proyecto de ley de financiación en las comisiones y si no aprueba este congreso, el que sigue, y si es necesario decretamos una nueva emergencia económica”, declaró el presidente con determinación. Esta declaración refleja la gravedad con la que el jefe de Estado percibe el impacto de las tasas de interés en la producción y el bienestar de los ciudadanos. La producción de vivienda nueva ha sido uno de los sectores más afectados, según el presidente, quien argumenta que el aumento de las tasas prácticamente ha paralizado este sector crucial para el desarrollo económico y la generación de empleo. La alocución presidencial también incluyó anuncios sobre posibles medidas para contrarrestar el impacto de las tasas de interés, incluyendo la posible suspensión de la exportación de cárnicos, una decisión que, según Petro, busca priorizar el acceso de los colombianos a alimentos asequibles. El presidente argumentó que es preferible sacrificar la balanza comercial con el objetivo de reducir el precio de la carne para la población. Esta medida, aunque controvertida, refleja la preocupación del gobierno por el impacto de las políticas económicas en la vida cotidiana de los ciudadanos. Además de las críticas y las posibles medidas, el discurso del presidente también abarcó otros temas relevantes de la actualidad nacional e internacional, demostrando la complejidad de los desafíos que enfrenta el país y la necesidad de tomar decisiones difíciles para proteger los intereses de la nación. En otro ámbito, se ha producido un nuevo enfrentamiento verbal entre la senadora Paloma Valencia y el senador Iván Cepeda, esta vez relacionado con la liberación de presos. Valencia acusó al gobierno de liberar a criminales para beneficiar políticamente a Cepeda, mientras que este último respondió recordando la condena contra Santiago Uribe. La política exterior también estuvo presente en el discurso presidencial, con la mención de la abstención de Colombia en una resolución de la ONU que buscaba reabrir el Estrecho de Ormuz, un tema de gran importancia geopolítica. Adicionalmente, el presidente anunció planes para convertir la red de farmacias Drogas la Rebaja en puestos de salud y entrega de medicamentos, una medida que busca fortalecer la atención primaria en salud y garantizar el acceso de la población a los servicios médicos esenciales. Este proyecto, ahora en manos del Estado, se considera crucial para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y promover un sistema de salud más eficiente y accesible. A nivel internacional, el expresidente estadounidense Donald Trump anunció que suspenderá un posible ataque a Irán por dos semanas, condicionando la tregua a la apertura del Estrecho de Ormuz, un conflicto que ha generado gran tensión en la región. También se ha reportado la liberación del exministro Ricardo Bonilla por vencimiento de términos, en relación con el caso de corrupción en la UNGRD. En el ámbito deportivo, Luis Díaz destacó en el partido entre el Bayern y el Real Madrid, marcando un gol y silenciando el estadio Bernabéu, un momento de gran emoción para los aficionados colombianos. En cuanto a la exploración espacial, se discute la misión Artemis II, que tiene como objetivo el regreso de los astronautas a la Luna, así como la ubicación de su amerizaje. Otros temas de interés incluyen la campaña gratuita de una tatuadora para cubrir cicatrices de violencia, el debate sobre quién toma las decisiones en la Selección Colombia, los riesgos y objetivos de la misión Artemis II, la diferencia entre “sub júdice” y “presunción de inocencia” en el caso de Ricardo Roa, y el análisis sobre si Irán enfrenta el ataque más agresivo de su historia, según un analista internacional





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