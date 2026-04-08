Petro anuncia medidas económicas tras tensiones con el Banco de la República y considera decretar emergencia

El presidente Gustavo Petro dirigió una alocución presidencial donde analizó la situación económica de Colombia tras recientes tensiones con el Banco de la República, anunciando medidas y considerando la posibilidad de decretar una nueva emergencia económica.

El presidente Gustavo Petro pronunció una alocución presidencial este martes, detallando la situación económica de Colombia tras las recientes divergencias con el Banco de la República. Este discurso se produce en un contexto de tensión, marcado por la salida del ministro de Hacienda, Germán Ávila , de la Junta Directiva del Banco, a raíz de desacuerdos sobre la política de tasas de interés.

El Banco de la República, en su última decisión, incrementó la tasa de interés en 100 puntos básicos, situándola en un 11,25% el pasado martes. Este nuevo aumento de la tasa se produce en un escenario de persistente inflación que aún no se encuentra cercana a la meta establecida por el Banco, que es del 3%, según lo indicó Leonardo Villar Gómez, gerente del Banco de la República. La rueda de prensa fue un espacio para exponer las preocupaciones sobre el futuro económico del país, destacando el incremento de las expectativas de inflación para el año 2026. Factores como el reciente aumento del salario mínimo, el crecimiento del gasto público y las presiones internacionales en los precios de alimentos y energía, han contribuido a esta situación. En su discurso, el presidente Petro delineó las estrategias que el Gobierno implementará para mitigar los efectos del incremento en las tasas de interés impulsadas por el Banco de la República. Estas medidas incluyen la implementación de subsidios para fertilizantes, la creación de líneas de crédito con tasas compensadas para fomentar el desarrollo del sector agropecuario y de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), además de la propuesta de diferentes alivios financieros. El mandatario también hizo hincapié en la importancia de proteger a la población colombiana de las fluctuaciones económicas. La alocución presidencial sirvió como plataforma para analizar la situación económica actual, proporcionando un análisis detallado de las estrategias gubernamentales para abordar los retos económicos que enfrenta el país. El presidente Petro expuso los puntos clave de las políticas económicas que se implementarán a corto y mediano plazo. Durante la alocución presidencial, el presidente Petro anunció la posibilidad de decretar una nueva emergencia económica en Colombia, en caso de que las circunstancias lo requieran. Esta declaración resalta la determinación del Gobierno para tomar medidas decisivas y proteger la estabilidad económica del país. La complejidad de la situación económica actual exige una respuesta gubernamental integral y proactiva, y el anuncio del presidente Petro refleja este compromiso. Se anticipa un seguimiento continuo de la evolución de la situación económica y de la implementación de las medidas anunciadas, con el objetivo de asegurar el bienestar de los ciudadanos y la estabilidad financiera del país. El Gobierno busca equilibrar las necesidades de la población con las exigencias del mercado, proporcionando herramientas para el crecimiento económico y protegiendo a los más vulnerables. Las acciones gubernamentales se centran en la reactivación económica, la creación de empleo y la mejora de las condiciones de vida de los colombianos. La colaboración entre el Gobierno, el sector privado y el Banco de la República es fundamental para superar los desafíos económicos y lograr un desarrollo sostenible. La alocución presidencial constituye un llamado a la unidad y a la acción conjunta para enfrentar la coyuntura económica actual y construir un futuro próspero para Colombia. Las medidas anunciadas, como los subsidios a fertilizantes y los créditos compensados, buscan dinamizar la economía y proteger a los sectores más afectados por las fluctuaciones económicas. El presidente Petro enfatizó la importancia de la estabilidad macroeconómica y la necesidad de mantener un equilibrio fiscal responsable. La situación económica de Colombia sigue siendo objeto de un seguimiento constante y de análisis detallados, con el objetivo de tomar las decisiones más adecuadas para garantizar la estabilidad y el crecimiento del país





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